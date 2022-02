Wiktor Dyduła był jednym z najbardziej charakterystycznych uczestników 12. sezonu "The Voice of Poland". Uczestnika pokochali widzowie już od jego pierwszego występu w programie.

Nazywany "śpiewającym kelnerem" Dyduła uważany był za jednego z faworytów do zwycięstwa. Każdy z etapów przechodził w spektakularnym stylu. W pamięć zapadł przede wszystkim jego występ z ćwierćfinału, gdzie zaśpiewał utwór "Mówią mi".

- Dyduła! Aż mu zazdrościłem piosenki. (...) To nagranie mnie zainspirowało, to jest charakterny gościu. Brakuje takich ludzi. Ja chcę, żeby nasza estrada była taka barwna, różnorodna. Żeby ludzie mieli to, na co zasługują. Ludzie za to płacą, a dostają czasem miernotę. A ja życzę polskiej publiczności takich wspaniałych osobowości, które zachwycają - mówił w rozmowie z Interią Marek Piekarczyk.

Wiktor Dyduła w finale "The Voice of Poland". Jak wypadł?

W finale razem z Tomsonem i Baronem wykonał piosenkę Foo Fighters "Best of You" ( sprawdź! ). Chwilę później wykonał natomiast utwór Seala "Kiss From a Rose" ( sprawdź! ).

"Mocno gratuluję ci tego występu. Doskonale wiesz, że jesteś świetnym wokalistą i myślę, że widzowie to poczuli" - przyznała Sylwia Grzeszczak. "Ty masz dziwne te strony swojej osobowości i dziś pokazałeś kolejną. Myślę, że przed tobą długa droga na estradzie polskiej" - komentował Marek Piekarczyk.

Ku dużemu zaskoczeniu, to właśnie Wiktor Dyduła pożegnał się z show TVP jako pierwszy z czterech finalistów. Zwyciężczynią została Marta Burdynowicz.

Przed werdyktem widzów ogłoszono również, że singel Dyduły - "Dobrze wiesz, że tęsknię" - uznany został przez widzów najlepszym autorskim utworem wśród finalistów.

Teraz nagranie doczekało się "oficjalnego słowoklipu", jak głosi podpis pod wideo.



Autorami nagrania są Wiktor Dyduła (tekst, muzyka) oraz Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtaszek (muzyka). Ta dwójka ma na koncie przeboje dla m.in. Viki Gabor, Sary James, Alicji Szemplińskiej, Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła i Zuzanny Jabłońskiej.

"Tak pięknie mnie wspieracie, pytacie co u mnie i kiedy następna piosenka, że postanowiliśmy Wam to oczekiwanie trochę wynagrodzić" - tak Wiktor Dyduła napisał przy okazji premiery klipu "Dobrze wiesz, że tęsknię".