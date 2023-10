sanah to w rzeczywistości Zuzanna Irena Grabowska (wcześniej Jurczak). Artystka urodziła się w Warszawie 2 września 1997 roku. Wokalistka reprezentuje muzykę z gatunku indie pop oraz art pop. Pisze także teksty, gra na skrzypcach i pianinie.

Pani Iwona Jurczak, czyli mama gwiazdy, jest lekarzem weterynarii. Karierę w tym zawodzie poprzedziła studiami na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Patrząc na obecną popularność sanah, nie ma się co dziwić, że fani za wszelką cenę próbują znaleźć o niej jak najwięcej informacji. Niedawno sieć obiegła informacja dotycząca ślubu artystki. Podczas jej koncertu w Chorzowie na telebimie zaczęły wyświetlać się fotografie, które mają pochodzić właśnie sprzed ołtarza. Sama wokalistka nie potwierdziła jednak tych przypuszczeń.

sanah - początki kariery

Co ciekawe, zanim sanah stała się tak popularną wokalistką, spotkało ją wiele niepowodzeń. Zuzanna wielokrotnie zgłaszała się do programów takich jak "The Voice of Poland" czy "Mam Talent". Nie osiągnęła jednak tam sukcesów. Zdecydowała się więc na przedstawienie swoich utworów na YouTube. Publikowała je jako Zuzia Jurczak. Wzięła udział w Tedx Talks oraz w gali finałowej 10. Finału Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Ten Ton". "Wydaje mi się, że nie byłam tam nikim wyjątkowym. Nie rzucałam się w oczy" - wielokrotnie powtarzała sanah w kwestii swojego udziału w programach telewizyjnych.

Clip sanah No sory

Z okazji świąt otrzymała od rodziców prezent w postaci kilku godzin w studiu nagraniowym. Tam udało jej się zabłysnąć. Dostrzegła ją wytwórnia Magic Records, z którą niedługo później dziewczyna podpisała kontrakt. Później jej kolejne muzyczne kroki były już usłane różami.

sanah i jej "Uczta" na Letnich Brzmieniach. Zobacz zdjęcia z koncertu w Warszawie 1 / 30 W ciągu ostatnich dwóch lat sanah udało się podbić muzyczny rynek i stać się najpopularniejszą wokalistyką w Polsce - zarówno w radiach, jak i streamingu. Jej koncerty też przyciągają tłumy. Źródło: INTERIA.PL Autor: Ewelina Eris Wójcik

W październiku 2019 roku wydała swój pierwszy minialbum, który okazał się dużym sukcesem. W tym czasie odeszła od pseudonimu Ayreen na rzecz sanah. W kolejnym roku single i album studyjny zaczęły odnosić wielkie sukcesy na polskich listach przebojów. W grudniu 2020 roku ogłoszono, że sanah została najczęściej odtwarzaną artystką w Polsce w serwisie Spotify. W ciągu tych 12 miesięcy powstały takie hity jak "Szampan" czy "No Sory".

Styczeń 2021 roku doprowadził do jeszcze większej sławy artystki. Wszystko przez jej współpracę z Vito Bambino przy utworze "Ale jazz!" . W kwietniu wydała angielską wersję utworu pod tytułem "Heal Me". W kolejnym miesiącu wydała swój drugi album pod tytułem "Irenka", który zdobył poczwórną platynową płytę. Po premierze okazało się, że 25 utworów sanah znajduje się na liście 200 najpopularniejszych utworów Spotify. Podobna sytuacja miała miejsce z Apple Music. Na 100 utworów w rankingu, aż 23 należały do tej młodej gwiazdy.