Sara James wzięła udział w "gwiazdorskiej" wersji popularnego amerykańskiego programu, czyli "America's Got Talent: All-Stars". Na scenie pojawiają się w nim osoby, które w poprzednich edycjach pokazały swój ogromny talent, czyli zwycięzcy, finaliści i ulubieńcy widzów.

Wiadomości Tą piosenką zrobiła furorę w "Mam Talent"! Sara James w przeboju Kate Bush Po ubiegłorocznej wizycie James w programie, gdy 14-latka dosłownie podbiła Internet oraz serce Simona Cowella (dał jej Złoty Przycisk), wielu spodziewało się, że może zawojować w tej edycji.

We wcześniej nagranym odcinku James wykonała przebój ubiegłego roku, "As It Was" Harry'ego Stylesa ( zobacz! ).

"Byłam bardzo blisko. Chociaż nie wygrałam, po powrocie do Polski czekali na mnie dziennikarze, fani wykrzykiwali moje imię" - mówiła 14-letnia Polka.

Zdradziła także swoje największe pragnienie - "Obecnie występuję w Polsce, ale mam nadzieję, że 'All Stars' umożliwi mi podróżowanie po całym świecie. To jest moje marzenie" - wyznała.

Sara James odpada z "Mam talent"

Jurorzy zareagowali bardzo żywiołowo, a Sara zebrała owacje nas stojąco. Mimo wszystko po głosowaniu widzów nie udało jej się awansować do dalszego etapu. Z odcinka, w którym występowała, do kolejnej części mogło awansować dwoje uczestników. Udało się to Detroit Youth Choir, który otrzymał złoty przycisk od Terry'ego Crewsa, a publiczność zdecydowała, że będzie nim akrobata Aidan Bryant.

Występ Sary James można w całości obejrzeć tutaj.

Wideo Early Release: Sara James Sings "As It Was" by Harry Styles | AGT: All-Stars 2023

Mam talent dla weteranów programu

Mam talent zagranica Sara James znów podbije serca widzów USA? Wystąpi obok największych gwiazd "Mam talent"!

Sara James nie mogła uwierzyć w to, co ją spotkało. Po sylwestrze TVP zabrała głos

Jak wygląda mama Sary James? "Najpiękniejszy duet" Amerykański "Mam talent" w wydaniu gwiazdorskim zebrał w programie nie tylko zwycięzców poprzednich edycji, ale również finalistów oraz uczestników, którzy byli "wiralowymi sensacjami". W jury nowego formatu znaleźli się Simon Cowell, Heidi Klum i Howie Mandel.

Wśród 60 uczestników pojawiają się inne gwiazdy programu jak: Kodi Lee, Avery Dixon, Viviana Rossi, Danelija Tuleszowa, Cristina Rae i Caly Bevier.



W show występują uczestnicy "Mam talent" z takich krajów jak: Rumunia, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Indie, Niemcy, Belgia oraz Filipiny.



"Gdy powiedzieli mi, kto będzie występował, wiedziałem, że to będzie genialne" - dodał. "Sara James, Kodi Lee, Detroit Youth Choir wrócili i byli absolutnie niesamowici" - przyznał Simon Cowell.

Zdjęcie Sara James w "AGT: All-Stars" / Trae Patton/NBC / Getty Images

Sara James zachwyciła w amerykańskim "Mam talent"

Sara James była jedną z największych sensacji 17. sezonu "Mam talent" w Stanach Zjednoczonych. Wokalistka już podczas castingów oczarowała trenerów i publiczność jej wykonaniem piosenki "Lovely" Billie Eilish. Simon Cowell dostrzegł w niej wielki talent i zdecydował się nacisnąć złoty przycisk.

"Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział po występie 14-latki Simon Cowell .

W półfinale Sara James wykonała przebój Eltona Johna "Rocket Man" i ponownie zachwyciła widownię w USA, która pozwoliła jej awansować do finału. Tam ponownie oczarowała wszystkich, śpiewając hit Kate Bush "Running Up That Hill". I mimo że nie wygrała programu, zaczęto wróżyć jej sporą karierę w Stanach.

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - mówił do niej w finale Cowell.

Słynny łowca talentów od tamtych występów wspiera młodą Polkę w jej karierze w Stanach Zjednoczonych. W wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN" przyznał, że chce poznać ją z ważnymi osobami w branży muzycznej.