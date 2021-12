Gdy The Beatles rozpadło się na początku lat siedemdziesiątych, każdy z muzyków poszedł w swoją stronę. George Harrison wydał wówczas album "All Things Must Pass", a jedną z piosenek promujących jego wydawnictwo był utwór "My Sweet Lord", który prędko stał się przebojem. Pomimo to, czasy nie były sprzyjające teledyskom, więc piosenka nie doczekała się oficjalnego klipu.

W tym roku wydano specjalną edycję "All Things Must Pass" z okazji 50-lecia wydawnictwa. W nowym mixie usunięto "ścianę dźwięku" wstawioną przez producenta, Phila Spectora, z oryginalnego nagrania i zastosowano mniej surową produkcję. Ta specjalna okazja zachęciła spadkobierców Harrisona do stworzenia specjalnego teledysku. W tle słyszymy nową wersję "My Sweet Lord", zmiksowaną przez inżyniera Paula Hicksa.

Wystąpiła w nim plejada gwiazd! Wśród bohaterów widzimy m.in. Marka Hamilla (który grał Luke Skywalkera w "Gwiezdnych Wojnach"), Jeffa Lynne (Electric Light Orchestra), Rosannę Arquette, Joego Walsha (gitarzysta Eagles), komika "Weird Al" Yankovica, reżysera Taikę Waititi, ex-Beatlesa Ringo Starra, czy wdowę po Harrisonie - Olivię Harrison.

Dość zagadkowy i zabawny teledysk nakręcił Lance Bangs. Wcześniej realizował klipy dla m.in. Kanye'go Westa, Nirvany czy Sonic Youth. "Realizacja tego filmu była jednym z najbardziej satysfakcjonujących doświadczeń w moim życiu" - napisał reżyser w oświadczeniu. "Chodziło, by pokazać, że agenci nie zauważają wokół siebie czegoś, metafizycznego cudu, który ich otacza. Obrazy są choreograficznie dopasowane do melodii wokalnych, uderzeń gitary, wzorów perkusyjnych, zmian akordów" - wyjaśnia Bangs.



"George wplatał poczucie humoru we wszystkie swoje teledyski, więc zachowaliśmy tego ducha i wypełniliśmy obsadę przyjaciółmi i wielbicielami jego muzyki, z których wielu wywodzi się ze świata komedii. Wykorzystaliśmy zabytkowe obiektywy z niektórych filmów, które wyprodukowała firma HandMade Films George'a [Harrison był także producentem filmów, m.in. Monty Pythona - przyp. red.] i mam nadzieję, że widzowie będą zaskoczeni, będą szukać ich podczas oglądania, a piosenka nadal będzie wzbogacać nasze życie" - stwierdził reżyser.

Historia piosenki jest o tyle ciekawa, że po jakimś czasie, jeszcze w latach 70. na jaw wyszło, że Harrison dokonał nieświadomego plagiatu z utworu "He's So Fine" The Chiffons. Ta sytuacja mimo wszystko nie zmieniła opinii o Harrisonie ani piosence - nadal jest to jeden z jego najpopularniejszych i docenianych utworów. W 2014 znalazł się na 270 miejscu "500. najlepszych piosenek w historii" według magazynu NME.



