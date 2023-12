"To było bardzo trudne do przemilczenia, o mój Boże! [Jestem] tak podekscytowany tym, że mogę ogłosić, że jestem [reprezentantem] Wielkiej Brytanii na Eurowizji w 2024! Chciałem to zrobić od dawna i czuję, że to właściwy moment, aby zacząć wydawać muzykę pod własnym nazwiskiem" - zakomunikował Olly Alexander w mediach społecznościowych.

Wokalista nieco wcześniej wygadał się w brytyjskim "Tańcu z gwiazdami" na temat swoich planów i być może swoją decyzją przyśpieszył plany BBC w sprawie ujawnienia wykonawcy na Eurowizję.

Bukmacherzy reagują na ogłoszenie Olly’ego Alexandra na Eurowizji

Sensacyjne ogłoszenie (od wielu lat Wielka Brytania nie wysyła na Eurowizję wielkich gwiazd, a w konkursie reprezentowali ich raczej wykonawcy na początku kariery) natychmiast wpłynęło na typy bukmacherów.

Reklama

Wielka Brytania zaliczyła skok w notowaniach z 14. na 2. miejsce i stała się jednym z faworytów do zwycięstwa w konkursie. Do sieci zaczynają wyciekać również pierwsze szczegóły dotyczące piosenki Olly'ego.

W rozmowie z Mattem Edmondsonem i Mollie King dla BBC Radio 1 wokalista przyznał, że jego piosenka, z którą ma zamiar reprezentować swój kraj na Eurowizji, jest już prawie gotowa. Nie podał jednak daty jej premiery. Zdradził natomiast, że stanie się to wkrótce.



"Napisałem ten utwór z Dannym L Harle, jest świetnym producentem i ogólnie jest wspaniały - obaj tego chcieliśmy, obaj kochamy Eurowizję. Myśleliśmy o tej piosence od kilku lat, od kiedy mamy okazję współpracować" - komentował.

"Chciałem to zrobić (pojechać na Eurowizję - przyp. red.) od wielu lat. W zasadzie już od dziecka. Kilka razy prawie zgłosiłem się do preselekcji, ale za każdym razem miałem za słabą piosenkę. Teraz czuję, że przyszedł mój czas" - dodał i zapewnił, że nowa piosenka nie będzie balladą.

Kim jest Danny L Harle? Jego nazwisko do gwarancja przeboju

Również nazwisko producenta podgrzało atmosferę wokół występu gwiazdora Years & Years na Eurowizji. Harle to topowy producent, a z jego usług korzystała m.in. Dua Lipa. To on stworzył dla niej jej ostatni przebój "Houdini".

Harle w tym roku zgarnął nominację do nagrody Grammy za produkcję płyty Caroline Polachek "Desire, I Want To Turn Into You".

Elton John komentuje udział Olly'ego Alexandra na Eurowizji

"Gratulacje dla Olly’ego Alexandra, który wystąpi na Eurowizji 2024. Nie mogę doczekać się, gdy zobaczę cię flagą Wielkiej Brytanii i to, jak pokazujesz swój niezwykły talent na tym konkursie. Będę ci kibicował" - stwierdził natomiast Elton John , z którym muzyk miał okazję współpracować.



Zdjęcie Olly Alexander / Dave Hogan / Getty Images

Kim jest Olly Alexander? W Polsce ma tysiące fanów

Olly Alexander zasłynął jako członek grupy Years & Years, która miała sporo przebojów w Polsce - kilkukrotnie występowała też w naszym kraju. W ostatnim czasie Alexander stał się jedynym członkiem zespołu, lecz wciąż występuje pod jego nazwą. Debiutancki krążek Y&Y ukazał się w 2012 roku, a już trzy lata później światło dzienne ujrzał album "Kings", który stał się popularny nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale także innych europejskich krajach.

Grupa może pochwalić się pięcioma singlami, które wylądowały w Top 10 brytyjskiej listy przebojów. Z powodu sporej popularności w sieci (6,5 mln odsłon na YouTube) otrzymali specjalną nagrodę BRIT. W Wielkiej Brytanii wokalista jest uznawany za ikonę społeczności LGBT+.

Olly Alexander znany jest także jako aktor - występował w serialu "It's a Sin", a wraz z Eltonem Johnem zaśpiewał w 2021 roku nową wersję słynnego przeboju Pet Shop Boys. Z powodu współpracy, między artystami narodziła się przyjaźń.



- Wiesz, za każdym razem gdy się widzimy muszę się uszczypnąć. Chcę pielęgnować te chwile, każdą zapamiętać na zawsze. Przecież on jest taką legendą! Chłonę każde jego słowo, a on jest zawsze takim słodki i wspaniałym facetem. Tak w ogóle to zadzwonił do mnie dwa dni temu, tylko po to, by powiedzieć "Cześć". Nigdy nie sądziłem, że będę miał taką więź z Eltonem Johnem. Jest dla mnie naprawdę wspaniały. I on też opowiadał mi o George'u [Michaelu - przyp.], o tym jakim był przemiłym człowiekiem. Ponoć miłym zawsze dla każdego. Teraz taką osobą jest też właśnie Elton - mówił piosenkarz w rozmowie z Interią przed koncertem na Open'er Festival 2022.

Zdjęcie Olly Alexander podczas jednego z odcinków na żywo w "The Voice of Poland" (2018 r.) / Mateusz Włodarczyk / Agencja FORUM

Eurowizja 2024. Co wiemy o uczestnikach?

Wiadomo już, że podczas Eurowizji 2024 w Malmo w konkursie zaprezentuje się 37 państw. Z konkursu postanowiła wycofać się Rumunia (nadawca ma problemy finansowe, a po ostatniej Eurowizji w kraju wybuchła afera), natomiast wielki powrót po 31 latach przerwy zapowiedział Luksemburg. W przyszłym roku nie zobaczymy ponownie też Macedonii Północnej.

Na razie wiadomo, że Francję reprezentować będzie Slimane, Grecję Marina Satti, natomiast reprezentantami Belgii i Cypru zostali odpowiednio: Mustii i Silia Kapsis.Ponadto na Eurowizji pojawią się: Aiko (reprezentująca Czechy), Raiven (reprezentantka Słowenii), Joost Klein (Holandia).

Wielką niewiadomą na razie pozostaje, kto z Polski może zostać reprezentantem kraju. Chęć do walki o wyjazd do Malmo zgłosili: Kuba Szmajkowski, Luna, Justyna Steczkowska, Jan Górka, Michał Szpak i Marcin Maciejczak.

Finał Eurowizji 2024 odbędzie się 11 maja. Półfinały zaplanowane zostały na 7 i 9 maja.