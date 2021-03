"Wesele z piekła rodem" w Polo TV: Była dziewczyna Krystiana w akcji

Co się wydarzy w najbliższym odcinku drugiego sezonu serialu "Wesele z piekła rodem" w Polo TV? Szykuje się kolejny skandal!

Reklama

Kadr z "Wesela z piekła rodem" /Polo TV

Każdy odcinek, to inne wesele, inna para młoda i jej rodzina. Każde wesele to inna historia, która zaskakuje swoim przebiegiem.

Reklama

W drugim sezonie "Wesela z piekła rodem" pojawiają się nowi bohaterowie. W kuchni królować będzie nowy kucharz Robson, a na czele ekipy zamiast pani Krysi Zajączek stanie jej siostra Alinka, która wszystkim da nieźle popalić.

Premierowe "Wesela z piekła" rodem zawsze w sobotnie wieczory o godz. 20.00 (po dwa odcinki) w Polo TV.

Rządy Pani Alinki to ciężkie czasy dla ekipy domu weselnego. A szczególnie dla Krystiana, który przy okazji kolejnego wesela, ma jeszcze jeden problem: panna młoda okazuje się jego byłą dziewczyną! Czy zapomniała już o Krystianie, tak jak ten by sobie tego życzył? Co na to wszystko Marysia? Zaś na sali goście żyją własnymi zmartwieniami. Stare ciotki wyruszają w niebezpieczną i gorszącą wszystkich misję śledzenia przystojnego księdza i pewnej młodej kobiety.