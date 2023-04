Krzysztof Iwaneczko szerokiej publiczności dał się poznać w 2015 roku za sprawą programu "The Voice of Poland". Jego występ podczas przesłuchań w ciemno, kiedy to wzruszył Edytę Górniak swoim wykonaniem "Nieznajomego" Dawida Podsiadły. Do dziś jest to jeden z najpopularniejszych występów w historii polskiej edycji talent show (16 mln wyświetleń).



Ostatecznie Iwaneczko trafił do ekipy Marii Sadowskiej i dotarł aż do finału programu TVP, który ostatecznie wygrał. - Na pewno chciałbym oprzeć się na solidnej podstawie jazzowej, przemycić wpływy soulowe i funkowe, ale nie zabraknie kilku ballad - opowiadał Interii Iwaneczko zaraz po programie.

Na jego płytę trzeba było jednak sporo poczekać. Podobnie na trasę koncertową. Pierwszy singel muzyka pt. "Tonę" ukazał się w 2018 roku. Po drodze otrzymaliśmy też singel "Daj nam chwilę" nagrany z Pauliną Sykut-Jeżyną, stworzony na potrzeby filmu "Narzeczony na niby". W 2018 roku Iwaneczko wystąpił również podczas debiutów na Festiwalu w Opolu.

18 stycznia 2019 roku do sprzedaży trafił wyczekiwany debiut Iwaneczki pt. "Jestem". Wydany został w wytwórni artysty ID Music. W 2020 roku natomiast ukazał się jego album nagrany z Krzysztofem Herdzinem - "ORIGAMI". Materiał powstawał w trakcie lockdownu. W połowie 2021 roku do sieci trafił wspólny singel Krzysztofa z Kayah - "Nie dzielcie nas".

Krzysztof Iwaneczko powraca zupełnie "Nowy"

Teraz artysta zaprezentował pierwszy singiel zwiastujący nowy album. Utwór "Nowy" ukazał się nakładem jego wytwórni, KI Music, przy współpracy dystrybucyjnej Warner Music Poland.

"Mam poczucie, że ten singiel jest zupełnie nowym otwarciem, jest pewną cezurą w moim życiu. Tytuł utworu także nie jest przypadkowy a bardzo ściśle obrazuje, że nadchodzi coś nowego. Myślę, że dla każdego artysty kolejne utwory, a szczególnie te, które zwiastują nowy album są czymś wyjątkowym i przełomowym. W moim przypadku nie jest inaczej. 'Nowy' to zapowiedź zupełnie innych brzmień i muzycznych opowieści, które wypracowałem przez ostatnie lata, pracując ze wspaniałymi ludźmi" - mówi Krzysztof Iwaneczko.

Dzięki tworzeniu albumu muzyk poczuł ogromną radość. "Wierzę, że emocje, które są w sztuce będą w stanie znaleźć punkt wspólny z osobami, które sięgną po ten utwór" - dodaje piosenkarz.



Krzysztof Iwaneczko jest absolwentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w klasie wokalistyki jazzowej. Pod koniec 2021 roku obronił doktorat. Tytuł jego pracy to: "Inspiracje gatunkowe i ich wpływ na autorską twórczość wokalną".

- W ostatnim czasie zmagałem się z wieloma trudnościami, aby wydać płytę. Wcale nie jest tak, że wygrywając program typu talent show, na stole ląduje kontrakt, a płyta już czeka na wydanie. W moim przypadku na wszystko trzeba było cierpliwie i pokornie czekać, niejako "wyrywając sobie" to ciężką pracą. W tamtym czasie najważniejsze było, aby otrzymać wsparcie ważnych dla mnie ludzi. Działało to na zasadzie: "Jestem, masz mnie". I to właśnie najbliższym zadedykowałem ten tytuł - tłumaczył niegdyś swój proces twórczy.