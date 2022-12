W "The Voice of Poland" złapał Górniak za pupę! Trenerka była zniesmaczona

Wiadomości

Ten występ w "The Voice of Poland" przeszedł do historii. A bardziej zachowanie uczestnika po występie. Adrian Wojtków – jak sam przyznał – z premedytacją wybrał drużynę Edyty Górniak, aby złapać ją za pośladki. Widzowie po tym, co zrobił - delikatnie mówiąc - nie byli zachwyceni.

Zachowanie Adriana Wojtkowa nie zostało dobrze przyjęte / Youtube /TVP