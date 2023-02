W latach 80. zachwycała urodą i... biustem! Co robi dziś Danuta Lato?

Danuta Lato, a właściwie Danuta Irzyk urodziła się 25 listopada 1963 roku w Szufnarowej. Zyskała ławę jako fotomodelka i aktorka. W trakcie swojej kariery flirtowała także z muzyką, a jej przebój "Touch My Heart" obił się szerokim echem nie tylko w Polsce i w Niemczech, ale także w Japonii!

Przygoda Danuty z showbiznesem rozpoczęła się trochę przypadkowo, bo początkowo pracowała jako przedszkolanka. Została jednak wypatrzona na ulicy przez niemieckiego przedsiębiorcę, który natychmiast zaproponował jej udział w sesji zdjęciowej. Trudno się dziwić, Polka przyciągała wzrok mężczyzn nie tylko swoją urodą, ale także... dużym biustem. Wielokrotnie plotkowano o tym, że Danuta powiększyła swoje piersi, chociaż młoda gwiazda zawsze zaprzeczała, mówiąc, że nie musiała tego robić.

Reklama

"Biust urósł mi nagle, gdy miałam 19 lat. To była eksplozja!" - mówiła później w rozmowie z Onetem.

W latach 80. rozpoczęła karierę fotomodelki w RFN. Podobno wzięła udział w ponad 200 sesjach, a plotki głosiły, że jej biust ubezpieczono na milion marek.

Z czasem rozpoczęła także karierę filmową, wcielając się głównie w role striptizerek. W 1989 roku wystąpiła też w filmie pornograficznym "Busen 2". W Polsce kojarzyć ją możemy dzięki serialowi "W labiryncie".

Pod koniec lat 80. postanowiła spróbować swoich sił także w piosence, w czym niewątpliwie pomógł jej Luis Rodriguez, współpracujący choćby z Modern Talking. Utwór "Touch My Heart" szybko stał się prawdziwym hitem, nie tylko w naszym kraju czy w Niemczech.

W latach 80. była prawdziwą seksbombą! Co robi dziś Danuta Lato?

Kolejne single, takie jak "For Your Love", "Nobody's Woman", "Wherever You Go" i "I Need You" nie powtórzyły niestety sukcesu poprzednika. Rozpoznawalność udało się jednak podtrzymać dzięki współpracy Danuty z Sabriną Salerno i Samanthą Fox, z którymi Polka wydała składankę "Hot Girls - Danuta - Sabrina - Samantha".

W latach 90. przerwała karierę by założyć rodzinę w Niemczech. Kobieta wzięła ślub, urodziła córkę, chociaż jej związek rozpadł się. Dzisiaj nie śpiewa ani nie grywa w filmach - zamiast tego została fizjoterapeutką. Mieszka w Bamberg w Bawarii i specjalizuje się w leczeniu różnych schorzeń bodźcami naturalnymi.