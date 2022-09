Bez takich przebojów jak "Forever Young" czy "Big in Japan" nie może obejść się żadna impreza w klimacie lat 80. To właśnie one otworzyły drzwi do kariery zespołowi Alphaville. Obie piosenki znalazły się na kultowym albumie "Foerver Young".

Oryginalna płyta "Forever Young" miała premierę 27 września 1984 roku.



Parę miesięcy wcześniej ukazał się promujący album singel z utworem "Big In Japan", który okazał się później wielkim przebojem i uczynił z niemieckiego Alphaville gwiazdę światowego formatu. Piosenka wspięła się na szczyty list w Niemczech, Szwecji, Szwajcarii oraz dotarła do pierwszej dziesiątki na Wyspach, stając się klasykiem synthpopu i jednym z muzycznych symboli lat 80.



Jeszcze przed premierą płyty na singlu ukazał się utwór "Sounds Like A Melody", a kolejnym nagraniem promującym album stała się tytułowa ballada. W późniejszych latach po "Forever Young" sięgali m.in. Imagine Dragons, Jay-Z i Kim Wilde, a drugie życie piosence "Big in Japan" nadali rodacy z Guano Apes. Album trzykrotnie pokrył się złotem w Niemczech, a w sześciu krajach znalazł się w Top 10 notowań.

"Moja muzyczna kariera zaczęła się z przytupem. Kiedy ukazał się 'Big in Japan', zdobył szturmem europejskie listy, a ja wciąż pracowałem w kuchni restauracji w Münster i obierałem ziemniaki. Szef kuchni powiedział mi w pewnym momencie: 'Chłopie, twoją piosenkę grają w radiu co godzinę', a potem mnie zwolnił" - wspominał wokalista Marian Gold.

Kariera Alphaville

Po sukcesie debiutanckiego albumu Alphaville wydali jeszcze siedem płyt w różnych składach. Jednak żadna nie dorównała sukcesowi debiutu. W 1989 roku - po wydaniu trzeciego krążka - grupa ogłosiła, że zawiesza działalność. Reaktywacja składu nastąpiła w 1994 roku.

Od tamtej pory zespół działa nieprzerwanie, wielokrotnie wystąpił również przed polską publicznością.

Skąd wzięła się nazwa Alphaville?

Nazwa Alphaville została zaczerpnięta ze słynnego filmu zatytułowanego "Alphaville" Jeana-Luca Godarda, z 1965 roku.