Voo Voo i "Się poruszam 1". Gwiazdy i fani wspierają akcję "Tańczę na nienawiść"

Spontanicznie zorganizowana przez zespół Voo Voo akcja "Tańczę na nienawiść" nabrała rozpędu. Coraz więcej artystów, ale też dziennikarzy i fanów nagrywa filmiki, na których tańczą przeciw nienawiści do piosenki Voo Voo.

Piosenka "Się poruszam 1" pochodzi z najnowszej płyty Voo Voo "Za niebawem" AKPA

Voo Voo i nowa płyta "Za niebawem". Wojciech Waglewski pyta o kondycję moralną człowieka

Recenzja Voo Voo "Za niebawem": Niech się obudzą

Do tej pory przeciw nienawiści do piosenki Voo Voo zatańczyli m.in: Czesław Mozil, Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Bovska, Marcelina, Gabi Drzewiecka, Vienio i Olaf Deriglasoff. Wszystko w ramach zorganizowanej przez zespół akcji "Tańczę na nienawiść".



Reklama

Artyści, dziennikarze czy fani w krótkich, około jednominutowych filmikach tańczą, nawiązując do tekstu Wojciecha Waglewskiego z piosenki "Się poruszam 1", z nowej pyty Voo Voo.



Cała akcja rozpoczęła się spontanicznie po tym, jak jedna z warszawskich tancerek przesłała zespołowi swoje nagranie.



Zespół nadal zachęca do włączenia się w akację tańca przeciw nienawiści - #tanczenanienawisc. Aby to zrobić należy nagrać swój trwający około minuty taniec do piosenki "Się poruszam 1" Voo Voo i umieść filmik na swoim profilu na Facebooku oraz Instagramie wraz z hasztagami: #voovoo #sieporuszam #tanczenanienawisc. Wybrane filmy Voo Voo umieści na swoim profilu na Facebooku.



Przypomnijmy, że premiera teledysku do utworu "Się poruszam 1" miała miejsce 14 stycznia i zbiegła się z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. W teledysku wystąpiła i zatańczyła Nadii Vadori-Gauthier, francuska doktor sztuk performatywnych, która od 2015 roku, po zamachu na redakcję "Charlie Hebdo", minutą tańca dziennie wyraża swój sprzeciw wobec przemocy.