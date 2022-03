Muzycy zespołu Skytruck zawsze podkreślają, że są bardzo otwarci na różne style muzyki, dlatego podczas koncertów grupy często pojawiają się na scenie goście specjalni, związani ze sceną hip-hopową czy alternatywną.

Utwór "Roboty" jest mocny i wbijający się w ucho dzięki swojej prostocie.

"Powtarzający się główny riff i bardzo przestrzenne zwrotki zainspirowały mnie do zaproszenia cenionego przedstawiciela sceny hip hopowej - VNM'a" - mówi lider, gitarzysta i producent Tomek Boruch.

Wideo Skytruck - Roboty feat. VNM

VNM doskonale wpasował się w klimat utworu - wyjątkowe podejście do rytmu i słów oraz charakterne wykonanie sprawiły, że ta piosenka stała się idealną zapowiedzią naszej płyty, która będzie pełna kontrastów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. - dodaje Tomek.

"Technologia zmienia nasz sposób zachowania, chcemy tego czy nie. W dzisiejszych czasach można zapytać, czy tworząc sztuczną inteligencję i upodabniając maszyny do ludzi sami nie staliśmy się podobni do maszyn - myśląc w zerojedynkowych kategoriach i wyraźnie oddzielając to co 'dobre' od tego co 'złe'?" - tak o tekście piosenki mówi jeden z jego autorów, Jakub Szulc.

Album zatytułowany "Lot na Marsa" ukaże się 25 kwietnia 2022 roku. Jest to idealna okazja, by oderwać się od codziennych obowiązków i udać się w niezwykłą muzyczną podróż.

Podczas koncertu mury Domu Kultury Świt na Targówku zmienią się nie do poznania. Wydarzenie będzie po brzegi wypełnione słuszną dawką gitarowych riffów - potężnych jak grawitacja Jowisza, partiami perkusji naładowanymi energią niczym rozbłyski słoneczne, basu brzmiącego jak silniki wahadłowca i wokali, które wciągną Was w otchłań, jak czarna dziura!

