Vixen trafił do szpitala. Jak obecnie czuje się raper?

Raper Vixen na początku marca trafił do szpitala. Jaki jest jego stan? Do sieci trafiły nowe nagrania ze szpitala.

Vixen trafił do szpitala

Przypomnijmy, że na początku marca raper Vixen opublikował nagranie ze szpitala, na którym był podłączony do kroplówki. To natychmiast zaniepokoiło fanów.

Błyskawicznie zareagowała również wytwórnia rapera MaxFloRec, która opublikowała oświadczenie.

"Słuchajcie, mamy nieciekawą wiadomość. Wczoraj rano Vixen trafił do szpitala. Niestety nie znamy jeszcze dokładnej diagnozy. Póki co wiadomo tylko, że są to przypadłości (o ironio!) kardiologiczne. W związku z tym, że sytuacja wygląda dość poważnie i wymagana jest hospitalizacja, informujemy że może to rzutować na plan promocyjny nadchodzącego albumu i premierę zapowiadanego na 10 marca klipu. Mamy nadzieję, że lekarze szybko odnajdą źródło problemu i wszystko skończy się dla Vixena szczęśliwie. Oczywiście będziemy was na bieżąco informować o rozwoju wydarzeń" - czytamy.



Kolejny komunikat odnośnie stanu Vixena pojawił się 7 marca.

"Zarówno Vixen jak i my byliśmy mega podekscytowani nadchodzącymi singlami i drugim sezonem serialu. Teraz jesteśmy mocno przejęci aktualną sytuacją, a droga do premiery może być dłuższa niż zakładaliśmy. Tym bardziej budująca i miła jest wasza reakcja. Dziękujemy za wszystkie wiadomości i słowa wsparcia, jakie do nas napływają. Pozytywna energia, którą Vixen wysyłał do was od lat, wraca z nawiązką. Trzymajcie za niego kciuki! Wierzymy, że okaże się pancerny jak stara Nokia. Na IG Vixena macie codzienną relację z pobytu w szpitalu. Raz jeszcze dzięki i do usłyszenia!" - czytamy w mediach społecznościowych wytwórni.

Na InstaStories pojawiły się kolejne nagrania, na których Vixen prawdopodobnie wieziony był na badania.



Vixen w szpitalu