Violet Oliferuk z amerykańskim obywatelstwem. Zrobi karierę?

Violet Oliferuk, znana z "The Voice of Poland", dostała amerykańskie obywatelstwo. Pochwaliła się zdjęciem. Fani są zachwyceni.

Violet Oliferuk pojawiła się m.in. w "The Voice of Poland" AKPA

Violet Oliferuk pochodzi z Bielska Podlaskiego, ale jako nastolatka postanowiła wyruszyć w podróż za marzeniami, która ostatecznie zaprowadziła ją do Stanów Zjednoczonych.



Obecnie, razem z siostrami, Violet zajmuje się firmą medyczną, ale jej największym marzeniem jest śpiewanie.



Polska publiczność poznać ją mogła za sprawą udziału w programie "The Voice of Poland". Po emisji odcinków z udziałem Violet, zrobiło się o niej naprawdę głośno. Na przesłuchaniu w ciemno wykonała utwór Pink "Walk Me Home". Swój fotel odwrócił Michał Szpak. Był bardzo zaskoczony, kiedy zobaczył na scenie swoją przyjaciółkę.



Violet udało się dojść w programie aż do etapu bitew. Podczas nokautu trener wyeliminował ją jednak, tłumacząc swoją decyzję słowami: "Jeśli mam być sprawiedliwy, to nie mogę z powodu własnych uczuć skrzywdzić kogoś, kto jest lepszy. W życiu nie ma łatwych decyzji...". Ta sytuacja jednak nie wpłynęła negatywnie na ich prywatną relację. Wręcz przeciwnie - trwale ją umocniła.



Teraz wokalistka poinformowała, że dostała w końcu amerykańskie obywatelstwo. Pokazała zdjęcie z amerykańską flagą. Jej wygląd zachwycił internautów. "Ciągle urocza", "Pięknie wyglądasz", "Jesteś dla nas inspiracją" - pisali, gratulując kobiecie pomyślnego rozwiązania sprawy.