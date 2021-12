Viki Gabor zasłynęła w programie "The Voice Kids" w 2019 roku. W jednym z odcinków 11-letnia wówczas wokalistka zdobyła serca jurorów wykonaniem "Roar" Katy Perry. Później została finalistką programu, a także zwyciężczynią Eurowizji Junior 2019.

Viki nie marnowała czasu i krótko po wygraniu Eurowizji Junior weszła do studia, by nagrać piosenki na swój pierwszy album. W 2020 roku do sprzedaży trafiła jej debiutancka płyta "Getaway (Into My Imagination)". Status przebojów zdobyły piosenki "Time", eurowizyjna "Superhero", "Getaway" czy "Afera". Viki Gabor ma na koncie także m.in. utwór z Kayah. Piosenka "Ramię w ramię" jest dedykowana kobietom. Album sprzedał się w ponad piętnastu tysiącach egzemplarzy i pokrył się złotem.



Piosenkarka zdążyła w tym czasie występować już m.in. na koncertach Sylwestrowych oraz wakacyjnych koncertach telewizyjnych. Mimo to, dziewczynka martwi się, że jej kariera stoi w miejscu. Według doniesień Plotka, Viki obserwuje karierę Roxie Węgiel i nie może się nadziwić, jak bardzo się ona rozkręciła w ostatnim czasie.



"Viki nie może się z tym pogodzić. Jest jej przykro, że ma mniej propozycji niż Roksana, która trafiła do 'Dance Dance Dance' (program taneczny w TVP - przyp. red.), pojawia się na billboardach oraz rozwija się na różnych płaszczyznach i uczy się pracy przed kamerą. Do tego trenuje choreografie, rozwija się jako artystka" - podaje Plotek.

Nie wiadomo jednak, jak do rzeczywistości mają się te doniesienia portalu. W przeszłości Gabor zapewniała, że jedyna rywalizacja, o jakiej można mówić między nimi, to rywalizacja czysto sportowa i koleżeńska. "Każdy ma swój styl i to jest naprawdę piękne, bo każdy robi to, co lubi. Z Roxie znamy się, lubimy się. Ja nie rywalizuję i nie porównuję się" - mówiła w jednej z rozmów z mediami.

W ostatnim czasie Viki Gabor wydała singel "Toxic Love" (sprawdź!), a także wystąpiła m.in. na koncertach "#Murem za polskim mundurem" czy z okazji 25-lecia Fundacji Polsat. W najbliższym czasie będzie jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń z Polsatem w Chorzowie.