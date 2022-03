14-letnia Viki Gabor ( posłuchaj! ) jest gwiazdą szesnastej już edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Nastolatka często jest pytana o to, jak łączy szkołę z karierą. Jak mówi, edukacja jest dla niej bardzo ważna.

"Robię szkołę, ale nie chodzę do niej stacjonarnie, bo jestem z Krakowa, a teraz jestem w Warszawie przez program. Już od dwóch lat mam tok indywidualny, to w sumie taka nauka zdalna" - mówiła na początku tego roku.

Niedawno pojawiły się sugestie, że Viki Gabor opuściła się w nauce z powodu wspomnianego programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Sugerowano nawet, że nauczyciele wokalistki mieliby przyjeżdżać na plan show.



14-latka jednak zdementowała te doniesienia w rozmowie z Party.pl

"Nie ma w tym nic z prawdy. Śmiałam się ostatnio z tego, bo napisano, że moja mama zaczęła płakać, że pisałam coś z matmy... Tak jest, przyjeżdżają ze sprawdzianami, tak jest. Mam taką bekę z tych artykułów, jak ja to czytam, to myślę ‘wow’. Ludzie są kreatywni i to tak na maksa. Ze szkołą wszystko ok, ostatnio dużo sobie nadrabiam!" - zapewnia Gabor w rozmowie z Party.pl.

Viki Gabor o wymarzonych studiach. O jakim kierunku myśli?

Mimo młodego wieku Viki Gabor już myśli o swojej przyszłości. W rozmowie z Plejadą przyznała, że interesują ją studia. Upodobała sobie szczególnie jeden kierunek.



"Myślę, gdzie mogę pójść na dalszą naukę. Chcę wybrać sobie kierunek, w którym będę czuć się dobrze. Mam jeszcze rok, by to przemyśleć. Będę chciała wziąć tę decyzję naprawdę na poważnie, bo chcę się dalej uczyć, studiować. (...) Bardzo interesuję się modą i myślę, że ten kierunek studiów mógłby dla mnie być megafajny, tym bardziej że mogłabym sobie sama dla siebie tworzyć ubrania - mówiła.



Viki Gabor w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Od 4 marca można oglądać Viki Gabor w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wystąpiła tam m.in. jako The Weeknd, Ava Max, Rihanna i Michael Jackson.