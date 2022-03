Viki Gabor w najnowszym odcinku "TTBZ" zaśpiewała piosenkę "Stay" Rihanny ( posłuchaj! ) i tym wykonaniem zaczarowała scenę.

Jury nagrodziło ją owacjami na stojąco.

"Strach pomyśleć, co z Ciebie wyrośnie Viki! Masz olbrzymią świadomość muzyczną! Barwo dziewczyno! Jestem z Ciebie bardzo dumny" - powiedział Michał Wiśniewski.



"Viki zaśpiewałaś z ogromnym skupieniem i z niewiarygodną dojrzałością wokalną! To był arcytrudny występ! Jeżeli w drugim odcinku zdobywasz taki Mount Everest, to ja też się boję co będzie dalej. Dzisiaj naprawdę to była niesamowita uczta artystyczna. Występ był wspaniały - zachwyciła się Katarzyna Skrzynecka.

