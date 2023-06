"Wszyscy mówili o mnie, a teraz ja chciałabym opowiedzieć o sobie" - powiedziała Viki Gabor w jednym z odcinków serialu "Viki Gabor: Mój Świat", w którym oprócz tej artystycznej, poznajemy jej prywatną stronę, która dla wielu może okazać się zaskakująca. Jednym z najbardziej naturalnych środków wyrazu i sposobów komunikacji jest dla niej muzyka, którą coraz częściej tworzy sama lub we współpracy z producentami. "Stop Playing Games" to efekt jej współpracy z Michałem Kushem. Viki odważnie eksploruje nowe muzyczne obszary, kształtując przy tym indywidualny, unikalny styl. Tym razem sięgnęła po afrobeat.

Wywiad Viki Gabor: Nie muszę udawać [WYWIAD] "Mój najnowszy singiel "Stop Playing Games" powstał na afrobeat który inspiruje mnie już od dłuższego czasu i mocno brzmi w moim muzycznym sercu. Jest bardzo popularny na całym świecie. Ja kocham jego brzmienie. Dlatego dziele się nim z Wami w moim najnowszym singlu, który stworzyłam" - mówi o utworze artystka.



Oprócz muzyki, Viki stworzyła także tekst, będący manifestem kobiecej siły oraz przekonania, że najważniejsze jest to, aby wierzyć we własne możliwości i słuchać swojego głosu, często zagłuszanego przez innych ludzi, a także wyznaczać sobie jasne cele i konsekwentnie je realizować.



"Inspiracja do tekstu to siła kobiet, w moim przekonaniu silna kobieta nie zawsze musi mieć wokół siebie masę ludzi, najważniejsze jest, żeby znała swoje cele, podążała za nimi i nie dała się uwikłać w gry dyktowane przez innych ludzi. W moim odczuciu współczesna silna niezależna kobieta nie boi się realizować swoich planów i spełniać swoich marzeń. Dziewczyny, kobiety całego świata, myślcie o sobie i pamiętajcie 'Stop Playing Games', bo szkoda czasu na gierki, każda z nas jest królową własnego życia i niech nie zapomina, aby kroczyć przez życie z dumnie podniesioną głową" - apeluje Viki.

Viki Gabor apeluje do kobiet w "Stop Playing Games"

Piosence towarzyszy zjawiskowy, oszczędny w środkach teledysk w reżyserii Olgi Czyżykiewicz, w którym połączone zostały dwa światy Viki: rodzinny - romski, w którym dorastała i który ją w dużej mierze ukształtował, a także dynamiczny, współczesny świat, z którego Viki nieustannie czerpie, świadomie wybierając dla siebie to, co najbliższe jej sercu, nie zapominając jednak o swoich korzeniach.

W scenach inspirowanych niezwykle bogatą kulturą Romów, oprócz tancerek ubranych w tradycyjne stroje pojawia się tajemnicza dziewczynka. Jest nią Marysia Werblińska, która wylicytowała swój udział w klipie na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Przed Viki intensywny czas letnich spotkań z fanami podczas ponad trzydziestu koncertów w całej Polsce.

Artystka pojawi się m.in. jako gość specjalny na koncercie P!NK w lipcu w Warszawie w ramach trasy Summer Carnival 2023.

