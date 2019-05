Victoria Beckham chrzestną dziecka Meghan Markle? "Błagała o to"

Ciążą księżnej Meghan w ostatnich dniach żyje cały świat. Niedawno serwisy plotkarskie doniosły, że projektantka i była członkini Spice Girls, Victoria Beckham, została wybrana na matkę chrzestną książęcej pary. Ostatnie plotki mówią o tym, że gwiazda mocno na to nalegała.

Książe Harry i księżna Meghan wybrali matkę chrzestną dla swojego dziecka? /Chris Jackson /Getty Images

Według "US Weekly" decyzja o wyborze matki chrzestnej dziecka Meghan Markle i księcia Harry'ego już zapadła - ma nią zostać piosenkarka i projektantka mody Victoria Beckham.

Reklama

Taka sytuacja jest możliwa, gdyż członkowie rodziców chrzestnych wybiera się spoza rodziny królewskiej - mogą to być bliscy współpracownicy lub przyjaciele.

"Victoria uważa, że jest doskonałym wyborem na matkę chrzestną i jest na to gotowa. Spędza z Meghan bardzo dużo czasu i absolutnie się w niej zakochała. Lubi też mieć bliski kontakt z rodziną królewską, więc byłby to dla niej ogromny honor. Robi wszystko, by rozpieścić Meghan. Wysyłała jej ubrania, pomagała jej z urządzaniem domu, a teraz to. Jest zachwycona" - mówiła osoba z bliskiego otoczenia byłej wokalistki Spice Girls.

Najnowsze doniesienia mówią nawet o tym, że Victoria Bekcham miała wręcz błagać o to, aby zostać chrzestną nowego członka rodziny królewskiej. Wokalistka obawia się jednak, że jeszcze przed narodzinami dziecka popełni wpadkę, która przekreśli jej szansę na zostanie matką chrzestną.



Victoria Beckham kończy 45 lat. Jak zmieniała się przez lata? 1 23 17 kwietnia Victoria Beckham obchodzi swoje 45. urodziny. Autor zdjęcia: Frederick M. Brown Źródło: Getty Images 23

Gwiazda miała też poinstruować swojego męża - Davida - aby nie zrobił niczego głupiego, co mogłoby zdyskredytować małżeństwo w oczach rodziny królewskiej.

Beckham, która została również projektantką wnętrz nowego domu Meghan Markle i księcia Harry’ego, od wielu tygodni jest dla księżnej dużym wsparciem. Księżna i celebrytka miały stać się dobrymi przyjaciółkami, a połączyła je wspólna pasja do mody.

"Pomaga jej (Meghan - przyp. red.) przygotować się do macierzyństwa, udzielając jak największej liczby porad rodzicielskich" - donosiły brytyjskie tabloidy.



Przypomnijmy, że mimo reaktywacji Spice Girls, Victoria Beckham nie zdecydowała się na powrót do formacji. Gwiazda ma pojawić się natomiast na jednym z występów w Londynie, jednak postawiła warunek - żadnego śpiewania na żywo.