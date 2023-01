Van Conner nie żyje. Współzałożyciel Screaming Trees miał 55 lat

Van Conner był współzałożycielem Screaming Trees ( posłuchaj! ) razem ze swoim bratem Garym Lee Connerem (gitara), zmarłym w lutym 2022 r. wokalistą Markiem Laneganem i perkusistą Markiem Pickerelem.

"Van Conner, basista i kompozytor Screaming Trees zmarł wieczorem z powodu choroby w wieku 55 lat. Na końcu zabrało go zapalenie płuc. Był jednym z moich najbliższych przyjaciół, którego niezmiernie kochałem. Będę za nim zawsze tęsknił" - poinformował Gary Lee Conner.

Grupa była jedną z najważniejszych formacji sceny niezależnej końca lat 80. W 1991 r. ukazał się pierwszy album w barwach majorsa - "Uncle Anesthesia". Współproducentem tej płyty był nieżyjący już Chris Cornell , wokalista Soundgarden . Rok później singel "Nearly Lost You" z kolejnego wydawnictwa "Sweet Oblivion" został wykorzystany na ścieżce dźwiękowej kultowego filmu "Samotnicy" w reżyserii Camerona Crowe'a (u boku m.in. innych gwiazd grunge - Alice In Chains , Pearl Jam , Soundgarden, Mother Love Bone i Mudhoney ).

Clip Screaming Trees Nearly Lost You

Po wydaniu "Uncle Anesthesia" Van Conner czasowo opuścił Screaming Trees, by zostać koncertowym muzykiem Dinosaur Jr. (lata 1990-1991). Wtedy zastępowała go Donna Dresch.

Jeszcze przed zdobyciem dużej popularności basista powołał do życia poboczny projekt Solomon Grundy, w którym był wokalistą i gitarzystą.



Po rozpadzie Screaming Trees w 2000 r. Van Conner grał w takich zespołach, jak m.in. VALIS i Musk Ox.