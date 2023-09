Valdrin: Posłuchaj nowego utworu "Seven Swords (In The Arsenal Of Steel)"

Utwór ten znajdziemy na "Throne Of The Lunar Soul", nowej płycie melodyjnych blackmetalowców z Cincinnati w stanie Ohio.

Czwarty longplay Valdrin trafi na rynek 24 listopada nakładem Blood Harvest Records. Szwedzka wytwórnia szykuje wersję CD, dwie edycje winylowe, kasetę oraz odsłonę cyfrową.

Tyleż ofensywna, co melodyjna muzyka Valdrin powinna przypaść do gustu przede wszystkim miłośnikom szwedzkiej sceny spod znaku Dissection, Unanimated czy Sacaramentum, jaki i zwolennikom bardziej podniosłych brzmieniowo dokonań Emperor i Bal-Sagoth.

Z premierową kompozycją "Seven Swords (In The Arsenal Of Steel)" Valdrin możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Seven Swords (In the Arsenal of Steel)

Valdrin - szczegóły albumu "Throne Of The Lunar Soul" (tracklista):

1. "Neverafter"

2. "Golden Walls Of Ausadjur"

3. "Seven Swords (In The Arsenal Of Steel)"

4. "Paladins Of Ausadjur"

5. "Sojourner Wolf"

6. "The Hierophant"

7. "Vagrant In The Chamber Of Night"

8. "Holy Matricide"

9. "Throne Of The Lunar Soul"

10. "Two Carrion Talismans"

11. "Hymn To The Convergence".