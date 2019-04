Uwodzicielska Solange nago w teledysku do utworu "Way to the Show"

Solange – wokalistka i autorka tekstów – prywatnie także siostra Beyonce, zaprezentowała gorący teledysk do jednego ze swoich utworów promujących najnowszy album. Zobacz "Way to the Show".

Solange zaprezentowała nowy teledysk do utworu "Way to the Show" /Mike Coppola /Getty Images

Kiedyś żyła mocno w cieniu swojej sławnej siostry Beyonce. Dziś, choć popularnością nie dorównuje gwieździe pop, cieszy się dużą popularnością.



Solange niedawno wydała swój czwarty album "When I Get Home" i promuje go kolejnymi teledyskami. W sieci można już zobaczyć najnowszy klip do utworu "Way to the Show", w którym artystka zaskakuje efektywnymi ujęciami.



Clip Solange Way to the Show

Reklama

Solange przedstawiona jest jako uwodzicielska piękność, której towarzyszą tancerki. Wszystkie ubrane są w skąpe, czarne stroje i wężowe kozaki.



W jednym z ujęć ciemnoskóra piękność pojawia się nago na tle białego prześcieradła. W innej ze scen tańczy na ulicy, po której jeżdżą kowboje na koniach.



Artystka ze swoim najnowszym repertuarem wystąpi w Polsce już 31 maja podczas Orange Warsaw Festival.