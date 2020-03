Urszula da koncert na Facebooku. Rusza akcja "Zostań w domu z muzyką" przez koronawirusa

Jak muzycy radzą sobie z odwoływanymi koncertami w związku z pandemią koronawirusa? Coraz częściej zapraszają na występy do sieci.

Urszula zaprasza na swój koncert na Facebooku /Tomasz Urbanek/DDTVN / East News

Na całym świecie potwierdzono ponad 128 tys. osób zakażonych i ponad 4700 ofiar śmiertelnych.

WHO ogłosiła stan pandemii koronawirusa. W Polsce stwierdzono 58 przypadków zakażenia (jedna osoba zmarła).



"Kochani, z powodów ważnych nie możemy się spotkać na koncertach. Żeby jednak jak najszybciej zapobiec temu, należy swoją aktywność ograniczyć do minimum i ZOSTAĆ W DOMU. Bez tego sytuacja z Włoch, spotka i nas. Serdecznie zapraszamy Was na koncert Akustyczny, a właściwie e- koncert, którego transmisja odbędzie się w niedzielę 15 marca o godz. 16.00" - zapowiedziała Urszula na Facebooku.

"Zapewniam, że będzie to wyjątkowy koncert z wieloma niespodziankami! Bądźmy razem z muzyką i zostańmy w domu. Będzie miło jeśli w komentarzach umieścicie swoje zdjęcia z hasłem #Zostanwdomuzmuzyka i udostępnicie post. Tutaj nie ma ograniczeń, niech to będzie największy E-Koncert ever! Damy radę?" - dodaje wokalistka.

Podobne akcje propagują też inni muzycy, których koncerty zostały poodwoływane.