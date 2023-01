Camila Cabello w 2022 roku promowała album "Familia" oraz m.in. singel "Bam Bam", który nagrała z Edem Sheeranem ( posłuchaj! ). Piosenka biła rekordy popularności, a jej powstanie było jednym z tematów rozmowy w programie "The One Show" w BBC.

Wpadka Camili Cabello w telewizji

W pewnym momencie latynoska gwiazda chciała pokazać rozmawiającym z nią prezenterom jeden z układów tanecznych, które wykonała w teledysku do piosenki. Piosenkarka miała na sobie bardzo luźną koszulę i w pewnym momencie, zupełnie przypadkowo, pokazała do kamery pierś.



"O właśnie się roznegliżowałam. Mam nadzieję, że nie widzieliście sutka" - komentowała gwiazda.



"Mieliśmy mu tu pewnego rodzaju wpadkę z garderobą. Coś nam tu mignęło. Nie wiem, co to było" - próbował ratować sytuacje prowadząca Alex Jones. Będący w studiu komik Alan Carr zasłonił usta, aby nie wybuchnąć śmiechem.

"Przepraszamy raz jeszcze, Camila zaliczyła wpadkę - tak bywa! Zdarza się najlepszym z nas, prawda?" - komentowała Jones. "Wybrnęła z tego fantastycznie" - dodał Jermaine Jones.



Camila Cabello komentuje wpadkę

Wokalistka krótko podsumowała to, co wydarzyło się w telewizji. "Gdy mój stylista prosił mnie, abym zasłoniła sutki, ja powiedziałam 'nie’"- napisała po tamtym wydarzeniu na TikToku, natomiast w tle słyszymy słowa utworu "Time Machine" Muni Long: "I wish I had a time machine".