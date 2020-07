Undeath z debiutem "Lesions Of A Different Kind"

Deathmetalowe trio Undeath z USA podpisało kontrakt i szykuje się do premiery debiutanckiej płyty.

Undeath nadchodzą z debiutanckim albumem /Jared Welch /materiały prasowe

Muzycy z Rochester w stanie Nowy Jork podpisali stosowne dokumenty z kalifornijską Prosthetic Records.

Reklama

Album "Lesions Of A Different Kind" będzie mieć swą premierę 23 października (CD, winyl, cyfrowo).

Materiał nagrano pod okiem Scoopsa Dardarisa. Miksem i masteringiem zajął się Ben Cultrara. Autorem okładki jest Matt Browning, perkusista Undeath.

W utworze tytułowym wystąpił gościnnie Trevor Strnad, frontman The Black Dahlia Murder.

Co wyszło z tej współpracy możecie sprawdzić słuchając numeru "Lesions Of A Different Kind" Undeath:

Wideo UNDEATH - LESIONS OF A DIFFERENT KIND (OFFICIAL AUDIO)

Na albumie “Lesions Of A Different Kind" znajdziemy 10 kompozycji. Oto ich lista:

1. "Suitably Hacked To Gore"

2. "Shackles Of Sanity"

3. "Lesions Of A Different Kind"

4. "Entranced By The Pendulum"

5. "Acidic Twilight Visions"

6. "Lord Of The Grave"

7. "Kicked In The Protruding Guts"

8. "Phantasmal Festering"

9. "Chained To A Reeking Rotted Body"

10. "Archfiend Coercion Methods".