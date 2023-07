77-letnia Dolly Parton została zapytana wprost, czy zamierza kiedyś pójść w ślady grupy ABBA i choć rozważa stworzenie swojego hologramu, dzięki któremu nawet po przejściu na muzyczną emeryturę lub odejściu, mogłaby dalej koncertować. Sam pomysł może wydawać się osobliwy, zespół ABBA udowodnił, że autorzy wielkich przebojów, nawet w wirtualnym wydaniu, wciąż mogą przyciągać tłumy i stworzyć niezapomniany show.

Artystka najwyraźniej nie podziela tego optymizmu. Jak relacjonuje londyński dziennik "The Times", Parton nie wyobraża sobie, aby kiedyś miała ponownie zaistnieć na scenie w nowym, wirtualnym wydaniu. Argumentując swoją decyzję powiedziała, że jej bogaty dorobek muzyczny jest wystarczającym dziedzictwem.

"Zostawiam po sobie ogrom pracy. I muszę zdecydować, jak bardzo chcę być zaangażowana w te zaawansowane technologicznie rzeczy, ponieważ nie chcę zostawiać mojej duszy tutaj na tej ziemi. Dzięki tym nowinkom zostałabym tu na zawsze" - odparła. Dodając po chwili żartobliwie, że wszystko w niej, "włącznie z inteligencją" i tak jest sztuczne.

Dolly Parton i nowa płyta "Rockstar". Kogo zaprosiła gwiazda?

Album zawierający aż 30 piosenek (!) będzie dostępny w formacie 4LP oraz 2CD. Trafi także do streamingu.

Na "Rockstar" dojdzie do pierwszego od 28 lat spotkania żyjących Beatlesów - Paula McCartneya i Ringo Starra. Od czasów "Antologii" nie pojawili się razem na żadnym nagraniu studyjnym w repertuarze The Beatles. Na krążku w piosence "Let It Be" wspomogą ich jeszcze Peter Frampton oraz Mick Fleetwood!

W nowej wersji "Every Breath You Take" usłyszymy także Stinga oraz Lizzo w "Stairway To Heaven". W coverze "Free Bird" usłyszymy natomiast Gary'ego Rossingtona z Lynyrd Skynyrd, który zmarł w marcu tego roku.

Dolly Parton - szczegóły płyty "Rockstar" (tracklista):

1. "Rockstar" (ze specjalnym udziałem Richiego Sambory)

2. "World on Fire"

3. "Every Breath You Take" (feat. Sting)

4. "Open Arms" (feat. Steve Perry)

5. "Magic Man" (feat. Ann Wilson ze specjalnym udziałem Howarda Leese)

6. "Long As I Can See The Light" (feat. John Fogerty)

7. "Either Or" (feat. Kid Rock)

8. "I Want You Back" (feat. Steven Tyler ze specjalnym udziałem Warrena Haynesa)

9. "What Has Rock And Roll Ever Done For You" (feat. Stevie Nicks ze specjalnym udziałem Waddy'ego Wachtela)

10. "Purple Rain"

11. "Baby, I Love Your Way" (feat. Peter Frampton)

12. "I Hate Myself For Loving You" (feat. Joan Jett & The Blackhearts)

13. "Night Moves" (feat. Chris Stapleton)

14. "Wrecking Ball" (feat. Miley Cyrus)

15. "(I Can’t Get No) Satisfaction" (feat. P!nk i Brandi Carlile)

16. "Keep On Loving You" (feat. Kevin Cronin)

17. "Heart Of Glass" (feat. Debbie Harry)

18. "Don’t Let The Sun Go Down On Me" (feat. Elton John)

19. "Tried To Rock And Roll Me" (feat. Melissa Etheridge)

20. "Stairway To Heaven" (feat. Lizzo & Sasha Flute)

21. "We Are The Champions"

22. "Bygones" (feat. Rob Halford ze specjalnym udziałem Nikki Sixx i Johna 5)

23. "My Blue Tears" (feat. Simon Le Bon)

24. "What’s Up?" (feat. Linda Perry)

25. "You’re No Good" (feat. Emmylou Harris i Sheryl Crow)

26. "Heartbreaker" (feat. Pat Benatar i Neil Giraldo)

27. "Bittersweet" (feat. Michael McDonald)

28. "I Dreamed About Elvis" (feat. Ronnie McDowell ze specjalnym udziałem The Jordanaires)

29. "Let It Be" (feat. Paul McCartney i Ringo Starr ze specjalnym udziałem Petera Framptona i Micka Fleetwooda)

30. "Free Bird" (feat. Ronnie Van Zant ze specjalnym udziałem Gary'ego Rossingtona oraz Artimus Pyle and The Artimus Pyle Band).