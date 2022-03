"UGORNA to debiut wyczekany, wyważony i kompletny. Późny. Artystka przez ostatnie lata dochodziła do prawdy o samej sobie - choć na pewno nie w ciszy i skupieniu - to jednak bez obecności potencjalnych odbiorców. Dzisiaj gotowa i pewna świętuje zwycięstwo zapraszając nas na wytworną kolację. Traumy z przeszłości zostały zamknięte w postaci wykwintnych muzycznych dań" - czytamy w zapowiedzi.

Wcześniej wokalistka opublikowała dwa utwory. Pierwszy to opublikowany w lutym "Amsterdam". "'Amsterdam' jest początkiem mojej wolności, akceptacją ulotności i docenieniem teraźniejszości. Jest przekonaniem, że nic nam nie jest dane na zawsze. 'Amsterdam' to wprowadzenie do albumu 'Nowa Herstoria'. Jest to opowieść o kobiecości, która rodzi się w procesie głębokich przemian" - mówiła o nim wokalistka.

Reklama

Drugim singlem jest "Amok". "'Amok' dedykuję tym, dzięki którym musiałam nauczyć się stawiania granic. Mierząc się z nimi, zmierzyłam się z samą sobą. Dziś jestem im wdzięczna i dużo silniejsza" - opowiadała Ugorna.

Wideo UGORNA - Amok

Teraz w sieci pojawiła się sesja live, podczas której wykonuje autorski "Amok" i hit "Midnight Sky" Miley Cyrus. Przebój amerykańskiej piosenkarki zupełnie nowe brzmienie, zgodne z repertuarem Ugornej.

Wideo UGORNA - Midnight Sky (Live Session)

Marzena Ugorna szerszej publiczności dała się poznać w trzeciej edycji programu "The Voice od Poland". Wystąpiła również w "Szansie na sukces" - wygrała odcinek z piosenkami Budki Suflera.

Wideo The Voice of Poland III - Marzena Ugorna - ,,Jestem kamieniem" - Przesłuchania w Ciemno