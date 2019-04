UB40: Brian Travers ma guza mózgu. Nie zamierza odstawić alkoholu, papierosów i narkotyków

60-letni saksofonista brytyjskiej grupy UB40 Brian Travers w marcu dostał napadu padaczki. Przy diagnozie lekarze wykryli u muzyka guzy mózgu.

Brian Travers (UB40) walczy z chorobą /Lorne Thomson/Redferns /Getty Images

Brian Travers musiał przerwać swój udział w jubileuszowej trasie grupy UB40 z okazji 40-lecia brytyjskiej formacji.

Reklama

Po operacji usunięcia guzów mózgu, 60-letni muzyk wraca do sił.

"Powiedziałem lekarzom, że nie odstawię picia, nie odstawię fajek, nie odstawię rekreacyjnego zażywania narkotyków" - tłumaczy Travers w "Sunday Mercury".

"Dają mi moją serotoninę, która sprawia, że jestem szczęśliwy i kreatywny. Zrobię wszystko, co mnie uszczęśliwia i co motywuje mój mózg" - dodaje muzyk.

Travers stwierdził, że nawet jeśli ze względów zdrowotnych będzie potrzebował chemioterapii lub radioterapii, to nie zmieni swoich nawyków.

"Żyłem pełnią życia i nadal będę to robił - jestem rock'n'rollowcem!" - podkreśla.

"Rozpiera mnie ambicja. Nigdy nie dostałem wspanialszego prezentu, niż ta operacja. Jestem niezwykle podekscytowany" - kończy Travers, który jest związany z UB40 od początku kariery.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UB40 Since I Met You Lady

Zespół UB40 (nazwa grupy to oznaczenie brytyjskiego formularza wydawanego osobom pobierającym zasiłek dla bezrobotnych) utworzony został w 1978 roku w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Grupa wydała ponad 50 singli w Wielkiej Brytanii, ale także osiągnęła znaczący sukces międzynarodowy. UB40 został nominowany do nagrody Grammy za najlepszy album reggae aż cztery razy.

Formacja ma w dorobku takie przeboje, jak m.in. "Food for Thought", "Red Red Wine" (cover Neila Diamonda), "Can't Help Falling in Love" (przeróbkę Elvisa Presleya), "I'll Be Your Baby Tonight" (nagrany z Robertem Palmerem utwór Boba Dylana) i "I Got You Babe" z udziałem Chrissie Hynde z The Pretenders (z repertuaru duetu Sonny & Cher).