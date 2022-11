W 17. sezonie amerykańskiego "Mam talent" robiąca furorę Sara James w półfinale programu sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna (posłuchaj!), a jej występ zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów.



"Wzruszyłem się, bo wiem, jak dużo ten występ dla ciebie znaczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, masz tylko 14 lat i czułaś ogromną presję, aby sprostać zadaniu. Wybór piosenki był genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój" - powiedział Simon Cowell, który dzięki Złotemu Przyciskowi na etapie castingów dał Sarze awans bezpośrednio do półfinału.



"To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy" - skomentował Howie Mandel.

Reklama

Wideo Sara James Sings "Rocket Man" by Elton John | STUNNING Performance | AGT 2022

"Rocket Man" w wersji Sary James trafił na Spotify

Po wspaniałym występie w "Mam talent" młoda wokalistka raz jeszcze prezentuje fanom swoją wersję utworu Eltona Johna, tym razem posłuchać można jej m.in. w Spotify.



"Niedawne sukcesy Sary James w amerykańskiej edycji popularnego show wzbudziły ogromne zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach na całym świecie, o czym świadczą wielomilionowe odtworzenia wszystkich konkursowych występów Polki w serwisie Youtube. Sara chcąc spełnić oczekiwania swojego coraz większego grona słuchaczy, postanowiła udostępnić swoją wersję 'Rocket Man' także w serwisach streamingowych" - przekazała wytwórnia Universal.

W serwisie Spotify można także od niedawna posłuchać utworu "lovely", oryginalnie wykonywanego przez Billie Eilish. To właśnie dzięki tej piosence Sara skradła serca jurorów (otrzymała złoty przycisk od Simona Cowella) i widzów podczas castingów do programu. Utwór został zarejestrowany w ramach Spotify Singles, a Sara była pierwszą polską artystką zaproszoną do programu.



Obecnie Sara James przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracuje nad autorską muzyką.