"Twoja Twarz...": Ewelina Lisowska jako Wiz Khalifa. "Wyzywali mnie od rasistowskich świń"

Ewelina Lisowska zdradziła, że po odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", w którym przebrana była za rapera Wiza Khalifę, nazwano ją rasistką.

Ewelina Lisowska walczy z nieprzychylnymi komentarzami na swój temat /Artur Zawadzki / Reporter

Ewelina Lisowska w szóstym odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" dostała za zadanie wykonanie utworu Wiza Khalify "Black & Yellow" ( sprawdź! ).



Zdjęcie Ewelina Lisowska jako Wiz Khalifa / M. Zawada / materiały prasowe

"Cały czas myślałem o tobie, że jesteś zbyt filigranową istotą a to nieprawda, bo masz taki power w sobie, że oszukałem sam siebie na twoim występie" - mówił Paweł Królikowski.

Nie wszystkim jednak występ przypadł do gustu. Wokalistka została oskarżona o noszenie blackface - makijażu, który stosowano na przełomie XIX i XX wieku w USA, w spektaklach, w których bohaterami byli czarnoskórzy - wtedy przedstawiani w obraźliwy sposób: jako rasa gorsza i głupsza. Do dziś uważa się blackface za symbol opresji wobec setek tysięcy Afroamerykanów.



Lisowska zabrała głos w sprawie komentarzy w jej mediach społecznościowych.



"Mój występ jako Wiz Khalifa odbił się szerokim echem w Ameryce. Ludzie twierdzą, że to blackface i obraźliwe, i że jestem rasistką, chyba naczelną tego kraju (...) Ludzie masowo wchodzą na mój profil, wyzywają mnie od rasistowskich świń i jeszcze tłumaczą to sobie przez translator. A ja masowo wszystko blokuję, usuwam. Nie jestem złym człowiekiem, więc nie pozwolę się obrażać i nie chcę tej negatywnej energii" - stwierdziła.

"Jak uważacie, czy jakbyśmy zrobili Wiza np. białego, to kolei czy to by było ok, jakby Wiz był biały, że niby co, gardzimy ciemnym kolorem skóry? Albo w ogóle nie robili osób ciemnoskórych, to może wtedy też byłaby segregacja z naszej strony?" - dodała.



Lisowska do tej pory w programie Polsatu występowała też jako: Kylie Minogue, Maluma, Rihanna, Kora, Beata Kozidrak, Mirelle Mathieu, a w ósmym odcinku zobaczymy ją w roli Chrisa Normana.