Popularny program Polsatu jest emitowany już od 8 lat. W najbliższy piątek jednak fani będą musieli obejść się smakiem, a w zamian będą mogli obejrzeć animację "Emotki. Film", lub też następnie "Pasję". Wszystko to spowodowane jest Wielkim Piątkiem - początkiem Triduum Paschalnego, które kościół katolicki obchodzi na dwa dni przed Wielkanocą.

Ta zmiana w ramówce nie jest stała, a już za tydzień o 20:05 w telewizji Polsat pojawi się kolejna odsłona muzycznego show. Na scenie wystąpią Karolina Pisarek jako Fergie, Danzel jako Lenny Kravitz, Ania Rusowicz jako Paul Stanley (Kiss), Anna Jurksztowicz jako Krystyna Prońko, Andrzej Kozłowski jako Usher, Patryk Cebulski jako Belinda Carlisle, Viki Gabor jako Katarzyna Sobczyk, Maciej Radel jako Shawn Mendes.

Ostatni odcinek należał do Macieja Radla, który oddał hołd latom 60. Wcielił się w postać Edmunda Fettinga i wykonał utwór z filmu "Prawo i pięść" - "Nim wstanie dzień", do którego muzykę skomponował Krzysztof Komeda a słowa napisała Agnieszka Osiecka.

Wideo Maciek Radel - Nim wstanie dzień (Edmund Fetting) | Twoja Twarz Brzmi Znajomo 16

To wykonanie przyniosło Maćkowi zwycięstwo w odcinku. "Chciałam przede wszystkim podziękować produkcji, że takie piosenki tu się pojawiają. Oprócz tego, że twórcy tego utworu to już jest crème de la crème, to jeszcze nastrój, Twoja barwa głosu, skupienie, które udało ci się uzyskać, przeniosło nas w te czasy" - powiedziała Małgorzata Walewska. "Wiem, że było to dla ciebie cholernie trudnym zadaniem, które ci się naprawdę udało. Było to bardzo szlachetne artystycznie, bardzo wzruszające i bardzo doceniam tę robotę" - dodała Katarzyna Skrzynecka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Dwóch Michałów w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Polsat

Wygrany czek na 10 tysięcy złotych przekazał na rzecz Fundacji Dla Szczeniąt Judyta.