"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": wcieliła się w Annę Jantar. Internauci zszokowani

Twórcy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rzucili wyzwanie internautom na czas kwarantanny - "Twoja Twarz Challenge". Jedna z uczestniczek wcieliła się w Annę Jantar.

#twojatwarzchallenge: jedna z internautek wcieliła się w Annę Jantar /Facebook/@twojatwarzbrzmiznajomo /materiał zewnętrzny

Z powodu pandemii koronawirusa wszystkie nagrywane na żywo programy zostały wstrzymane. 13. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wróci na antenę dopiero jesienią.

Jednak organizatorzy wciąż pozostają w kontakcie z widzami. Stworzyli "Twoja Twarz Challenge", który polega na tym, by w domowych warunkach ucharakteryzować się i wykonać piosenkę z repertuaru wybranej gwiazdy.

Wykonania w ramach #TwojaTwarzChallenge oceniają internauci za pomocą "lajków" pod poszczególnymi postami. W ostatnim etapie jury wybierze jedną osobę, które zdobędzie tytuł Cyfrowej Twojej Twarzy. Nagrodą jest miejsce na widowni podczas jesiennych nagrań do programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz zwiedzanie backstage'u z przewodnikiem.



Fundacja Polsat zorganizowała także zbiórkę pieniędzy na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników służb medycznych.



W ramach wyzwania jedna z internautek wcieliła się w Annę Jantar. Wykonała jeden z najsłynniejszych przebojów piosenkarki - "Tyle słońca w całym mieście".

Komentujący nie mogli wyjść z podziwu, nazywając występ jak dotąd najlepszym w ramach #TwojaTwarzChallenge. "Bardzo bardzo podobna do Anny jantar, normalnie jak odbicie lustrzane", "Wszystko super: wygląd, kreacja aktorska, głos, interpretacja! Najlepsze wykonanie Anny Jantar w całej historii TTBZ", "Słyszałam wiele wykonań piosenki Anny Jantar, ale ta Pani jest bardzo do niej podobna, piękny głos i uśmiech w czasie śpiewania piosenki tak jak to robiła Anna Jantar, super" - czytamy.

Przypomnijmy, że na jesień zostały przełożone także programy "The Four. Bitwa o sławę" oraz "Dancing with the star. Taniec z gwiazdami". Zawieszenie nagrywania programów ma związek z pandemią koronawirusa.