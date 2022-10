Katarzyna Polewany skorzystała z zaleceń Maćka Dowbora i faktycznie rozwaliła scenę wielkim głosem Jennifer Hudson w filmowej piosence "And I'm telling you, I'm not going". Pierwszym wywołanym przez Piotra Gąsowskiego do oceny występu Kasi był Robert Janowski, ale wzruszenie odebrało mu mowę.

Zaczęła więc Małgorzata Walewska: "To było tak prawdziwe i tak pełne emocji, tak dobre wokalnie, i w ogóle tak dobre, że Kaśka z Michałem wstali już w połowie. Jestem przekonana, że to się przebije przez każdy ekran. To jest taki moment, dla którego ja siedzę w tym programie z radością, że przychodzą tu tacy ludzie i pokazują takie emocje, jakie wy pokazujecie dzisiaj. Wszystkim nam się tu trzęsie w środku, więc jeśli koledzy już się uspokoili, to ja przekażę głos" - mówiła.

Po chwili odpoczynku przemówił Robert Janowski: "Pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby mi oczy zawilgotniały podczas tych dziewięciu odcinków. Zaśpiewałaś piosenkę, która moim zdaniem jest najtrudniejszym utworem wokalnym świata. Nie będę cię podsumowywał, bo to było doskonałe. Bardzo się cieszę, że ten utwór zostanie na zawsze w sieci, że będziemy mogli tego słuchać i wciąż się wzruszać. Dziękuję ci, Kasiu".

Potem wyszedł Janusz Radek i zadbał o to, by emocje nie opadły. Wcielając się w Czesława Niemena rozbroił wszystkich. Utwór "Dziwny jest ten świat" doczekał się godnego artysty, który znowu zachwycił i poruszył.

"To ja tym razem krótko, bo wszyscy mówią, że zawsze gadam dużo. Doskonale!" - ocenił zwięźle Michał Wiśniewski.

Kasia Skrzynecka z kolei bardziej rozwinęła wypowiedź. "Kolejny monster w dzisiejszym odcinku, kolejny monster trudności piosenki, monster niedoścignionej osobowości i monster arcypoziomu wykonania" - stwierdziła.

Więcej widzowie zobaczą w najbliższym odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Jego emisja już w piątek 28.10 o godzinie 20:05 w Polsacie.

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawił się na antenie Polsatu ponad 9 lat temu i od razu zdobył liczne grono wiernych fanów. Fanpage programu ma ponad 500 tysięcy obserwujących, a dla portali internetowych metamorfozy gwiazd to wciąż jeden z gorętszych tematów. W trakcie emisji show od pierwszego odcinka Polsat jest niezmiennie liderem rynku w obu grupach audytoryjnych. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to produkcja, o udziale w której marzy niejeden niejeden artysta. Dołączenie do grona uczestników jest nobilitacją i szansą na zdobycie choreograficznych.