"Twoja twarz brzmi znajomo": Staszek Karpiel-Bułecka jako Marilyn Manson. Zobacz wideo!

Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowo fragment szóstego odcinka nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Czy babcie Staszka Karpiela-Bułecki się przestraszą?

Staszek Karpiel-Bułecka jako Marilyn Manson w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

W jury zasiadają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

22 lutego ruszyła 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

Tym razem Staszek Karpiel-Bułecka wcieli się w Marilyn Mansona w przeboju "Tainted Love". Oryginalna wersja tego nagrania pochodzi z 1964 r., a wykonywała ją Gloria Jones. Popularność zdobyła w 1981 r., gdy sięgnął po nią duet Soft Cell. Manson nagrał "Tainted Love" w 2001 r. na potrzeby ścieżki dźwiękowej do filmu "To nie jest kolejna komedia dla kretynów".



"Zmierzenie się z takim artystą, takim wokalem. On jest oryginalny, nietuzinkowy i fajny. Zastanawiam się, jak to moje babcie odbiorą, ale one zawsze trzymają za mnie kciuki mocno, nieważne jaką postacią jestem, są zawsze ze mną, pozdrawiam je bardzo serdecznie. No babcie tak musiało być. Ale damy radę" - opowiada wokalista Future Folk w rozmowie z Maciejem Dowborem.

