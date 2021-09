"Twoja twarz brzmi znajomo": Robert Janowski wygrywa jako Halina Kunicka. "Bardzo trudny odcinek"

W 15. edycji popularnego show Polsatu o wygraną rywalizują Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska, Klara Williams i Krzysztof "Chris" Cugowski junior.

W składzie jury zadebiutowali wokalista grupy Ich Troje Michał Wiśniewski i reprezentant Polski na Eurowizji 2017 Gromee, którzy pojawili się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej.

Program otworzył występ zwycięzcy poprzedniej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", Lesława Żurka jako legendy czeskiej piosenki Karela Gotta w utworze "Lady Carneval".



Zwycięzcą odcinka został aktor, prezenter i wokalista Robert Janowski, który wcielił się w polską divę Halinę Kunicką. Swoim wykonaniem piosenki "Od nocy do nocy" z filmu "Noce i dnie" oczarował jury i publiczność w studiu.

"Wspaniale zostały uchwycone wszystkie detale; ten mikrofon trzymamy trochę bokiem, który powoduje, że nie zasłaniasz sobie twarzy. To legato udało ci się osiągnąć, zarówno w głosie, jak i w geście" - chwaliła Małgorzata Walewska.

"Dla mnie to było w punkt! Jestem absolutnie pod wrażeniem" - dodał Michał Wiśniewski.

Robert Janowski czek na 10 tysięcy złotych przekazał na rzecz podopiecznego Fundacji Słoneczko, Emmanuela.

"Bardzo bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. To był dla mnie bardzo trudny emocjonalnie i fizycznie odcinek. Pierwszy raz w nowej roli w programie i to jeszcze w roli kobiety, cudownej Pani Haliny Kunickiej. Gratuluję i dziękuję WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM, bo każdy miał stres przed tym pierwszym odcinkiem. Każdemu, jak zawsze, należała się wygrana, ale najcudowniejsze jest to, że nagroda trafia zawsze do tych najbardziej potrzebujących. Jestem wzruszony i szczęśliwy, że choć trochę mogłem pomóc Immanuelkowi i jego babci Eli i dziadkowi Wiesiowi. Mam jeszcze jedno marzenie, które 'nazywa się' Kubuś. Kończę więc już pisanie i biorę się za ćwiczenia do następnego odcinka" - napisał w mediach społecznościowych po odcinku Robert Janowski.

W kolejnym odcinku Janowski (niegdyś wokalista grupy Oddział Zamknięty, później prowadzący karierę solową) wcieli się w Czadomana, znanego z przeboju "Ruda tańczy jak szalona", zwycięzcy 13. edycji "TTBZ".