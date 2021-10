W 15. edycji popularnego show Polsatu o wygraną rywalizują Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska, Klara Williams i Krzysztof "Chris" Cugowski junior.

W składzie jury zadebiutowali wokalista grupy Ich Troje Michał Wiśniewski i reprezentant Polski na Eurowizji 2017 Gromee, którzy pojawili się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej.

Reklama

"Twoja twarz brzmi znajomo" przed premierą - nowi jurorzy i nowi uczestnicy 1 / 13 Michał Wiśniewski został nowym jurorem w 15. edycji show Polsatu. Źródło: AKPA udostępnij

Robert Janowski zrobił już furorę w pierwszym odcinku, kiedy to wygrał jako Halina Kunicka. Oklaski zebrał również jako Sting, Lionel Richie i Raffaella Cara. W klasyfikacji generalnej po ósmym odcinku zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 215 punktów, ustępując Katarzynie Łasce (227) i Adamowi Zdrójkowskiemu (226).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roztańczony Robert Janowski jako Raffaella Carrà Polsat

W ostatnim odcinku Robert Janowski wcielił się w postać Grzegorza Markowskiego z zespołu Perfect w przeboju "Autobiografia". Podczas występu towarzyszył mu gitarzysta tej nieistniejącej już formacji - Dariusz Kozakiewicz.

"Były obszerne momenty, kiedy bardzo się zbliżałeś barwą do oryginału. Sama treść, którą niesie ten tekst jest tak przejmująca i ty tą treść rozumiesz i jesteś człowiekiem, który sam to przeżył. Myślę, że jeżeli mielibyśmy się zbliżać do oryginału, to kto jak nie ty? Chodzi o przekaz emocjonalny, gestykulacja, która była łudząco podobna, bardzo dobra charakteryzacja. Jesteś blisko duchem i przeżyciami do postaci, dlatego uważam, ze to było bardzo prawdziwe i bardzo piękne" - powiedziała Małgorzata Walewska.

Instagram Wideo (IGTV)

Dariusz Kozakiewicz złożył uczestnikowi gratulacje.



"Nikt nie podrobi głosu Grzegorza Markowskiego, bo jest bardzo charakterystyczny. Ale byłeś bardzo blisko" - podsumował gitarzysta.

Robert Janowski samokrytycznie nie ukrywał, że daleko mu do oryginału.



"Dzisiaj zszedłem ze sceny POKONANY przez Mistrza! Ale bardzo dziękuję Wszystkim za wyrozumiałość" - napisał uczestnik.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Owacje na stojąco dla Roberta Janowskiego za wykonanie piosenki Bono z U2! Polsat

"Twoja twarz brzmi znajomo" - kiedy premiera nowego odcinka?

W najbliższym, ostatnim odcinku przed finałem wokalista, aktor i prezenter wcieli się w Marka Knopflera, lidera nieistniejącej już grupy Dire Straits.

Dziewiąty odcinek zostanie pokazany w piątek o godz. 20:05 w Polsacie.

Oglądaj za darmo program "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsat Go!