Oprócz fenomenalnej ósemki Gwiazd w programie zobaczymy Roberta Janowskiego, zwycięzcę 15.edycji show! W 17. edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będzie pełnił rolę jurora, by razem z Katarzyną Skrzynecką, Małgorzatą Walewską oraz Michałem Wiśniewskim oceniać występy nowych uczestników!

"Twoja twarz brzmi znajomo": Raper Flo Rida przedstawiony przez tajemniczego uczestnika w pierwszym odcinku!

Już w pierwszym odcinku programu możemy liczyć na duże emocje. Jedna z gwiazd programu zaprezentuje się jako raper Flo Rida. Ten amerykański raper rozpoczynał karierę, śpiewając z siostrami w lokalnej grupie gospel na Florydzie.

Jak mówi o nim wcielająca się w jego postać gwiazda: "To jest chłopak, który udowadnia, że w dążeniu za pasją, za marzeniami, można wyrwać się z każdego środowiska, nawet najbardziej gangsterskiego. I on jest w tym miejscu, w którym jest. To bardzo motywujące". I dodaje: "Poza moim przeobrażeniem się w rapera, szykuję jeszcze jedną niespodziankę".

"Ja przepraszam, czy coś mi się pomyliło, czy to jest już finał?" - powiedziała zupełnie zszokowana Małgorzata Walewska.



"Zwijamy szczęki z podłogi" - dodała Katarzyna Skrzynecka.



"Gigantyczna robota, milion słów do nauczenia na pamięć w tekście, nie możesz się walnąć, musisz wszystko powiedzieć płynnie, potem się chować... Widziałem go na teledysku - to jest 1 do 1" - zachwycał się Robert Janowski.



"Tutaj absolutnie nie ma się do czego dowalić, próbuję coś znaleźć, ale wszystko jest idealnie" - zażartował Michał Wiśniewski.



"Twoja twarz brzmi znajomo" - kiedy premiera nowego odcinka?

Nowa seria "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już w piątek od 2 września o godzinie 20:05 w Polsacie!