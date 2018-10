"Twoja twarz brzmi znajomo": Rafał Szatan jako Jason Derulo z gołą klatą [ZOBACZ WIDEO]

Poniżej możecie przedpremierowo zobaczyć fragment najnowszego odcinka "Twoja twarz brzmi znajomo" - Rafał Szatan prezentuje gołą klatę jako Jason Derulo.

Rafał Szatan jako Jason Derulo w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Poniżej możecie obejrzeć cały szósty odcinek programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym Rafał Szatan wcielił się w Sade.



Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

8 września ruszyła dziesiąta edycja, w której poza Rafałem Szatanem występują także Mateusz Ziółko, Honorata Skarbek, Katarzyna Maciąg, Michalina Sosna, Adriana Kalska, Marek Molak i Boogie z Łobuzów. Ich występy oceniają zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

W sobotnim odcinku (20 października, godz. 22:05) zajmujący drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji (179 punktów) Rafał Szatan wcieli się w Jasona Derulo w przeboju "Want to Want Me". Wokół półnagiego śpiewającego aktora (w "M jak miłość" gra muzyka Eryka, który rozbija rodzinę Joasi - w tej roli żona Rafała Barbara Kurdej-Szatan) wiją się tancerki.



Prawdziwy Jason Derulo w utworze "Want to Want Me":