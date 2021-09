"Twoja twarz brzmi znajomo": Paulina Sykut-Jeżyna jako Kora! Prezenterka śpiewa "Tango" Maanamu

Prezenterka Polsatu występuje w najnowszej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo". W odcinku, którego emisja odbędzie się jutro (17 września 2021) o 20:05 w Polsacie, zaprezentuje się w piosence zespołu Maanam.



"Ja bardzo chciałam wylosować piosenkę Kory. Pomimo, że wychowywałam się na jej muzyce, uwielbiałam ją i jest ona dla mnie artystką, która mnie zbudowała, to kiedy zaczęłam pracować nad jej piosenką, to pomyślałam sobie, że to wcale nie jest takie łatwe; pomimo tego, że ta Kora wciąż śpiewa we mnie" - powiedziała Paulina Sykut-Jeżyna przed swoim występem.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Paulina Sykut-Jeżyna jako Kora Polsat

Na rozmowie z Maćkiem Dowborem oraz podczas wykonania Paulina cały czas miała przy sobie talizman - kamień, który otrzymała od Kory. Widnieje na nim czterolistna koniczyna, a na drugiej stronie - piękny motyl. Czy talizman przyniósł Paulinie zwycięstwo? Czy jury zachwyciło się tym występem? Musicie to sprawdzić już w najbliższy piątek o 20:05 w Polsacie.

Tabela wyników po pierwszym odcinku wygląda następująco:

1. Robert Janowski

2. Adam Zdrójkowski

3. Paulina Sykut - Jeżyna

4. Kasia Łaska

5. Klara Willimas

6. Tomek Ciachorowski

7. Basia Kurdej - Szatan

8. Chris Cugowski.