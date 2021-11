"Twoja twarz brzmi znajomo. Musisz to zobaczyć": Zobacz odcinek z Olkiem Klepaczem

"Twoja twarz brzmi znajomo. Musisz to zobaczyć" to nazwa nowego programu, który możecie za darmo zobaczyć w Polsat Go. Bohaterem jest polska gwiazda, w którą wcielał się uczestnik show "Twoja twarz brzmi znajomo". Tym razem Olek Klepacz z Formacji Nieżywych Schabuff ocenia Tomasza Ciachorowskiego.

