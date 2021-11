"Twoja twarz brzmi znajomo. Musisz to zobaczyć": Aleksander Klepacz gościem specjalnym

Przypomnijmy, że w pierwszej połowie listopada w Polsacie zakończyła się 15. edycja popularnego show "Twoja twarz brzmi znajomo". O wygraną rywalizowali Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska, Klara Williams i Krzysztof "Chris" Cugowski junior.

W składzie jury zadebiutowali wokalista grupy Ich Troje Michał Wiśniewski i reprezentant Polski na Eurowizji 2017 Gromee, którzy pojawili się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej.

Zwycięzcą został Robert Janowski. To jego popisy w nowym programie "Twoja twarz brzmi znajomo. Musisz to zobaczyć" oceniał Czadoman, znany z przeboju "Ruda tańczy jak szalona". To właśnie on zwyciężył w 13. edycji "TTBZ".

"Twoja twarz brzmi znajomo. Musisz to zobaczyć" - gdzie oglądać?

W każdym odcinku nowego cyklu produkcja odwiedza jedną polską gwiazdę, w którą wciela się uczestnik programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Podczas spotkania na tablecie odtwarzany jest fragment programu z udziałem "sobowtóra" - od rozmowy przed wejściem do windy, przez występ, aż po opinie jury. Oryginalna gwiazda komentuje to, co właśnie ogląda, pełni rolę piątego jurora i wyrażając swoją opinię na temat występu.

Może także przyznać notę punktową, a na końcu bohater odcinka osobiście dzieli się swoją opinią z uczestnikiem "TTBZ".

W drugim odcinku (premiera 19 listopada) bohaterem będzie Aleksander Klepacz - lider grupy Formacja Nieżywych Schabuff. W 15. edycji w wokalistę wcielał się Tomasz Ciachorowski.



