"Twoja twarz brzmi znajomo": Michał Meyer jako Steven Tyler (Aerosmith) "odpalił wrotki" [WIDEO]

Aktor Michał Meyer w czwartym odcinku 14. edycji programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" wcieli się w Stevena Tylera, wokalisty rockowej grupy Aerosmith. U nas możecie zobaczyć przedpremierowo fragment tego występu.

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Uczestników oceniają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska i aktorka Katarzyna Skrzynecka. W 13. edycji dołączył do nich Adam Strycharczuk, zwycięzca poprzedniej odsłony. Zastąpił on zmarłego pod koniec lutego 2020 r. aktora Pawła Królikowskiego, który zasiadał w jury od samego początku.

Gospodarzami show niezmiennie są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Jesienią 2020 r. w 13. odsłonie triumfował Czadoman, który wyprzedził Filipa Gurłacza i Gosię Andrzejewicz.



Teraz o główną nagrodę rywalizują: aktorka Tamara Arciuch (m.in. "Przyjaciółki", "M jak miłość", "Niania" czy "Wesele"), wokalistka Maja Hyży; aktorka Anna Maria Sieklucka (m.in. "365 dni"), aktorzy Lesław Żurek ("Mała Moskwa", "Zabawa zabawa" czy "Przyjaciółki"), Michał Meyer ("Miasto 44", "Amok", "Czas honoru"), Piotr Gawron-Jedlikowski (Tymoteusz z serialu "Pierwsza miłość") i Paweł Góral, który zyskał popularność dzięki napisaniu pierwszego na świecie "insta-serialu", emitowanego w ramach insta-story na Instagramie. Skład uzupełnia Magdalena Narożna - popularna wokalistka i liderka discopolowego zespołu Piękni i Młodzi.

Michał Meyer po trzech odcinkach ma na koncie 79 punktów. Furorę zrobił jako Krzysztof Krawczyk w przeboju "Hej, sokoły!" w drugim odcinku, w którym wygrał zgarniając aż 45 pkt.

W piątek (godz 20:05) wcieli się w postać Stevena Tylera z Aerosmith w balladzie "Dream On".

"Wygląda niesamowicie i szaleństwo w oku się tli, odpalił wrotki od samego początku" - mówi Kacper Kuszewski.

"Michał po prostu szał! Jestem naprawdę powalona twoim fantastycznym wykonem, twoim genialnym wokalem w tej piosence, twoim powerem rockowym, charyzmą. Mam wrażenie, że to jest najlepszy Steven Tyler, jaki zaśpiewał w naszym programie" - podsumowuje Kasia Skrzynecka.

Zobacz "Dream On" Aerosmith w koncertowej wersji:

