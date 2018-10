"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Przed nami kolejny budzący emocje odcinek tej edycji i wiele zaskakujących metamorfoz. Wśród nich przemiana Mateusza Ziółko, który wylosował Klausa Meine z zespołu Scorpions i utwór "Still Loving You". Co myśli o tym zadaniu?

Mateusz Ziółko jako wokalista grupy Scorpions /materiały prasowe

"Jeden z moich ukochanych zespołów. Uwielbiam ich. "Zarąbista" muza" - cieszy się w rozmowie z Maciejem Dowborem. "To jest wokalista niełatwy do zaśpiewania. On ma 'przeokrutną' skalę. Bardzo wysoko śpiewa. I też ma specyficzną barwę głosu, jakby miał taką kluchę w gardle" - dodaje.



Co sprawia mu najwięcej trudności? "Muszę trzymać ten głos na wodzy a jednocześnie trzeba w to przecież włożyć dużo energii. (...) Muszę to zrobić w taki sposób, żeby to było jak najbardziej podobne do tego Klausa do tych Scorpionsów no i się denerwuję. Ja się zawsze denerwuję" - zdradza Ziółko.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Mateusz Ziółko jako Klaus Meine z zespołu Scorpions. Zobacz wideo:

