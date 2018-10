"Twoja twarz brzmi znajomo": Marek Molak jako Popek [ZOBACZ WIDEO]

Poniżej możecie przedpremierowo zobaczyć fragment najnowszego odcinka "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się znany z serialu "Barw szczęścia" Marek Molak?

Marek Molak jako Popek w "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Poniżej możecie obejrzeć cały piąty odcinek programu "Twoja twarz brzmi znajomo", w którym Marek Molak wystąpił jako Kasia Nosowska. Zajął wówczas ostatnie miejsce (ex aequo z Honoratą Skarbek jako Paul McCartney) z wynikiem 15 punktów.



Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

8 września ruszyła dziesiąta edycja, w której poza Markiem Molakiem i Honoratą Skarbek występują także Katarzyna Maciąg, Michalina Sosna, Adriana Kalska, Rafał Szatan, Mateusz Ziółko i Boogie z Łobuzów. Ich występy oceniają zwycięzca poprzedniej odsłony - Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show pozostają Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

W sobotnim odcinku (13 października, godz. 22:05) Marek Molak wcieli się w budzącego spore kontrowersje Popka. Raper wiosną tego roku ocieplał swój wizerunek występując w Polsacie w show "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym zajął trzecie miejsce.

"Ja nie jestem dużym gościem, więc problemem będzie robienie z siebie dużego gościa. On zrobił parę takich rzeczy, których w świecie muzy nie zrobił nikt - nagrał 11 płyt w rok" - mówi Marek Molak w rozmowie z Maciejem Dowborem.

"Wydaje mi się, że jeszcze nic co robiłeś w tym programie nie było tak trudne jak to, co teraz będziesz musiał zrobić" - zauważa prowadzący "TTBZ".

"Też mi się tak wydaje. Wiesz co, ja się po prostu jaram Popkiem" - stwierdził Molak przed wejściem do windy, w której następuje metamorfoza na potrzeby programu.

Prawdziwy Popek w utworze "Wodospady" (ponad 57 mln odsłon):