"Twoja twarz brzmi znajomo": Maja Hyży jako Miley Cyrus. "To jest jakaś magia" [WIDEO]

Zobaczcie przedpremierowo fragment występu Mai Hyży jako Miley Cyrus. Już po raz drugi jurorzy programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" nagrodzili wokalistkę owacjami na stojąco.

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

Uczestników oceniają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska i aktorka Katarzyna Skrzynecka. W 13. edycji dołączył do nich Adam Strycharczuk, zwycięzca poprzedniej odsłony. Zastąpił on zmarłego pod koniec lutego 2020 r. aktora Pawła Królikowskiego, który zasiadał w jury od samego początku.

Gospodarzami show niezmiennie są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Jesienią 2020 r. w 13. odsłonie triumfował Czadoman, który wyprzedził Filipa Gurłacza i Gosię Andrzejewicz.



Teraz o główną nagrodę rywalizują: aktorka Tamara Arciuch (m.in. "Przyjaciółki", "M jak miłość", "Niania" czy "Wesele"), wokalistka Maja Hyży, aktorka Anna Maria Sieklucka (m.in. "365 dni"), aktorzy Lesław Żurek ("Mała Moskwa", "Zabawa zabawa" czy "Przyjaciółki"), Michał Meyer ("Miasto 44", "Amok", "Czas honoru"), Piotr Gawron-Jedlikowski (Tymoteusz z serialu "Pierwsza miłość") i Paweł Góral, który zyskał popularność dzięki napisaniu pierwszego na świecie "insta-serialu", emitowanego w ramach insta-story na Instagramie. Skład uzupełnia Magdalena Narożna - popularna wokalistka i liderka discopolowego zespołu Piękni i Młodzi.

W najbliższym odcinku Maja Hyży wcieli się w Miley Cyrus w piosence "Midnight Sky". Jury, prowadzący oraz uczestnicy byli przekonani, że na scenę weszła prawdziwa Miley.

"Co odcinek to ty nas zostawiasz z opadniętą 'koprą'. Dzisiaj było tak samo" - komentuje Katarzyna Skrzynecka.

"Nie wiem co tu się stało, to jest jakaś magia! Oddać nie tylko całą Miley Cyrus, ale ten klimat, i jej barwę głosu, i w ogóle to jak Ty wyglądasz dzisiaj! To naprawdę będzie jeden z tych sztandarów, które będą krążyły po internecie" - dodał Adam Strycharczuk.

Po siedmiu odcinkach Maja Hyży zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 199 punktów.