"Twoja twarz brzmi znajomo": Kto wygrał w pierwszym odcinku?

Jak już wcześniej informowaliśmy, nastąpiły zmiany w składzie jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Obok Małgorzaty Walewskiej, Michała Wiśniewskiego i Katarzyny Skrzyneckiej pojawił się posiadacz jednego z najsilniejszych głosów w naszym kraju - Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji występował najmłodszy syn byłego wokalisty Budki Suflera - Chris Cugowski, który zajął 6. miejsce.

Jesienią 2021 r. na antenie Polsatu pojawi się 15. edycja popularnego show "Twoja twarz brzmi znajomo". W składzie jury zadebiutują Michał Wiśniewski i Gromee, którzy pojawią się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej. Uczestnikami będą Krzysztof Cugowski junior (na zdjęciu), Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska i Klara Williams.

W nowej odsłonie programu rywalizują Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel.

Pierwszy odcinek rozpoczął się występem Małgorzaty Walewskiej oraz Krzysztofa Cugowskiego. Para zaśpiewała słynny utwór "Libiamo Ne' Lieti Calici" Giuseppe Verdiego z opery La Traviata.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kto wygrał?

Pierwszym uczestnikiem, który pojawił się na scenie był aktor Patryk Cebulski, który wcielił się w postać Bruno Marsa - artysty łączącego muzykę pop i funk. Za występ otrzymał od czwórki jury owacje na stojąco.

"U mnie jest bardzo wysoko już teraz! Zanosi się na bardzo wysoki poziom, przynajmniej w twoim przypadku. Tu wszystko grało" - powiedział Michał Wiśniewski. "Co za energia, co za show! Super! Przy tej niebywałej ilości ruchu, udało ci się bardzo umiejętnie panować nad oddechem, strzelałeś tekstem jak z karabinu" - dodała Małgorzata Walewska.

Aktor i artysta kabaretowy Andrzej Kozłowski wcielił się w Krzysztofa Krawczyka. "To jest niebywałe! I głos i sposób chodzenia, gesty! Jestem zachwycona twoim występem" - powiedziała Małgorzata Walewska. "Fantastycznie! Wszystkie te przydechy, takie smaczki, które każdy śpiewający ma, i to wszystko tutaj było! Super! Mnie się bardzo podobało" - dodał Krzysztof Cugowski.

14-letnia Viki Gabor jest najmłodszą uczestniczką w historii programu "Twoja twarz brzmi znajomo" (w Polsce, i na świecie). Na scenie pojawiła się jako wokalista The Weeknd w przeboju "Blinding Lights".

"Viki, jestem pod wielkim wrażeniem twojej dbałości o czystość intonacji" - powiedziała Małgorzata Walewska. "Trzymam ze ciebie kciuki! To było bardzo trudne zadanie dzisiaj, ale ja myślę, że ta bomba dopiero wybuchnie" - podsumował Michał Wiśniewski.

Wokalistka Ania Rusowicz wcieliła się w Krzysztofa Zalewskiego i zaśpiewała utwór "Miłość miłość", ubrana w oryginalny garnitur artysty! "Aniu, to było zadanie rzucające cię na głęboką wodę, bo od razu wylosowałaś męską postać. Jednak, pomimo, że twój głos brzmiał kobieco w wielu momentach, to wszelkie maniery, przejścia na nosową barwę, to wszystko realizowałaś i my nie mogliśmy od ciebie uszu i oczu oderwać" - powiedziała Katarzyna Skrzynecka. "To jest mission impossible kogoś takiego jak Krzysiek 'podrobić'. Było ok, ale to oznacza było tak sobie" - dodał Michał Wiśniewski.

Aktor Maciej Radel również zmierzył się z trudną metamorfozą, w pierwszym odcinku kołowrotek wylosował mu w postać Taylor Swift ("Bad Blood"). "Znam taki klub w Los Angeles, gdzie zrobiłbyś wielką karierę w tym anturażu i z tą piosenką. I nogi masz takie kobiece, póki nie napinasz tego czworogłowego mięśnia" - zażartowała Małgorzata Walewska. "Ja jestem pełen podziwu dla śpiewania falsetem tak długo, i jeszcze w szpilkach" - ocenił Krzysztof Cugowski.

Pochodzący z Belgii wokalista Danzel jest pierwszą zagraniczną gwiazdą polskiej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo". Wcielił się w lidera zespołu Metallica - Jamesa Hetfielda w przeboju "Enter Sandman". "Co za power! Przyszedłeś i pozamiatałeś! Tak jakbyś to śpiewał codziennie i dziś jest jeden z tych dni. Jestem zachwycona!" - powiedziała Małgorzata Walewska. "Wyszło naprawdę znakomicie! Dlatego będę czekał z niecierpliwością na aktorstwo, taniec, kobiety i śpiew" - podsumował Michał Wiśniewski.

Piosenkarka Anna Jurksztowicz wykonała utwór "Rysa na szkle" Urszuli. "Urszula to jest styl życia, więc to jest taka trudna rzecz do zrobienia. I bardzo czekam, aż ten kołowrotek będzie łaskawy w innym repertuarze" - ocenił Michał Wiśniewski. "Strasznie się cieszę, że tutaj jesteś. Gratuluję ci odwagi i gratuluję ci tego występu. W ogóle nie wystawałaś i nie było słychać twojego głosu. Jestem pod wrażeniem" - zachwyciła się Małgorzata Walewska.

Ostatnią uczestniczką była Karolina Pisarek, która wcieliła się w postać Królowej Pop - Madonny i zaśpiewała utwór "Sorry". "Wokalnie nie mnie oceniać, ale myślę, że nie wyszło... Natomiast bardzo podoba mi się twoje nastawienie, bo to jest podstawa w tym programie - dobrze się bawić, bo to jest program rozrywkowy. Jeżeli to rozsiejesz, to już zrobiłaś robotę w tym programie. Poza tym choreograficznie, to tu jest kawał roboty do zrobienia, więc to nie jest tak, że to jest łatwo zaśpiewać i zatańczyć, dlatego mimo wszystko ode mnie szacun" - ocenił Michał Wiśniewski.

"Nie sądzę żebyś była osobą, która wygra ten program, ale na pewno będziemy się świetnie bawić, mam wrażenie, że masz duże szanse zostać maskotką edycji i życzę ci tego Karolina, nie strać tego i nie zniechęcaj się w momencie kiedy coś idzie słabiej" - dodała Małgorzata Walewska.

Odcinek wygrał Patryk Cebulski, który wyprzedził Andrzeja Kozłowskiego i Danzela. Tuż za podium znalazła się Viki Gabor.