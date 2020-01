"Twoja twarz brzmi znajomo": Kto oprócz Andrzejewicz? Znamy kolejnych uczestników

Jak podaje "Fakt" znani są już kolejni uczestnicy trzynastej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Kilka dni temu podawano, że pierwszymi gwiazdami, które pojawią się w show, będą Gosia Andrzejewicz i aktor Maurycy Popiel.

Według doniesień "Faktu" w kolejnej odsłonie programu pojawi się zwyciężczyni ósmej edycji "The Voice of Poland" - 25-letnia Marta Gałuszewska. Była podopieczną Michała Szpaka. Niedługo po programie wydała singel "Nie mów mi nie", który szybko zyskał miano złotej płyty.

Kolejnym uczestnikiem będzie Karol Dziuba, 28-letni aktor znany z serialu "O mnie się nie martw". Występował także m.in. w serialu i filmie "Bodo", a w wyczekiwanej produkcji o Zenku Martyniuku wcieli się w Ryśka.

Trzecia gwiazda następnej edycji to znany z seriali "M jak miłość" i "Zakochani po uszy" Filip Gurłacz. 30-letni aktor występował także w "Wojennych dziewczynach" czy "W rytmie serca".

W trzynastej odsłonie "Twoja twarz..." zobaczymy również aktorkę Teatru Rampa w Warszawie - Kamilę Borutę.

Jako ostatnią ujawniono aktorkę i piosenkarkę Natalię Avelon. 39-latka znana jest przede wszystkim z występów w niemieckich filmach i serialach. Natalia Siwek, bo tak naprawdę nazywa się aktorka, pojawiała się także na polskich ekranach - m.in. w "Pierwszej miłości" czy "Na krawędzi 2".

"Super Express" informuje również o poszukiwaniach gwiazdy, która zastąpi Piotra Królikowskiego w jury. Tabloid wyjaśnia, że Polsat wkrótce chce ruszyć z nagraniami (pod koniec stycznia) , a stan aktora, który obecnie przebywa w szpitalu jest bardzo poważny.

Paweł Królikowski na oddział neurologiczny jednego z warszawskich szpitali trafił tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Na razie nie wiadomo, kiedy go opuści.

"Wszyscy w programie 'Twoja twarz brzmi znajomo' czekamy na Pawła. Całym sercem wspieraliśmy go w poprzedniej edycji, kiedy trafił do szpitala, a także w podczas rehabilitacji. Paweł jest bardzo dzielny i nie takie góry już przenosił. Co najważniejsze, znajduje się pod opieką najlepszych lekarzy i wierzę, że szybko wróci do zdrowia" - mówiła Katarzyna Skrzynecka.

Ponadto wśród nazwisk, które mogą zastąpić Królikowskiego wymienia się byłych zwycięzców programu - Kazimierza Mazura oraz Adama Strycharczuka.

Kolejna edycja programu Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo" ruszy w marcu.