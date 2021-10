W ósmym odcinku programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Katarzyna Łaska jako Montserrat Caballé otrzymała owacje na stojąco za operowe wykonanie arii "O mio babbino caro".

"Ja też próbowałam robić Montserrat Caballé, nawet nie wiem, czy nie zrobiłaś tego z lepszym skutkiem. Chodzi o to, że uchwyciłaś jej wszystkie maniery. I to, czym wygrałaś ten występ, to jest wielki spokój, który udało Ci się uzyskać. I nie dałaś się sprowokować nerwom! Trzymałaś oddech na wodzy. Widziałam, że wszystko dokładnie wiesz, co robisz, wiesz, jak technicznie zaatakować, żeby się udało - zachwyciła się Małgorzata Walewska.

"Dlatego to było takie piękne i dlatego mam taki wielki szacunek! Po prostu stąd się bierze mój wielki zachwyt, bo wiadomo, że pewnych rzeczy się nie przeskoczy, a ty to przeskoczyłaś. Kasia, jesteś wspaniała! Wspaniały debiut operowy!" - dodała jurorka.

"Twoja twarz brzmi znajomo" - kiedy emisja nowego odcinka?

- To wykonanie mówiło samo za siebie. Myślę, że to jest w ogóle najlepszy twój występ, ale myślę, że to na każdym musi zrobić wrażenie. Tu się nie da powiedzieć nic złego. Zrobiłaś to doskonale! - pochwalił Michał Wiśniewski.

Twoja Twarz Brzmi Znajomo już w ten piątek 29 października o godzinie 20:05 w Polsacie!