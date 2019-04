"Twoja twarz brzmi znajomo": Katarzyna Dąbrowska jako Amy Winehouse [WIDEO]

Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowo fragment dziewiątego odcinka programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się śpiewająca aktorka Katarzyna Dąbrowska?

Katarzyna Dąbrowska jako Amy Winehouse w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu

W jury zasiadają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

22 lutego ruszyła 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

Po ośmiu odcinkach w klasyfikacji generalnej prowadzi na razie Kazimierz Mazur, który zgromadził 215 pkt., wyprzedzając o zaledwie 3 pkt. Elżbietę Romanowską. Wokalistka i aktorka Katarzyna Dąbrowska (m.in. "Belfer", "Na dobre i na złe") zajmuje ex aequo czwarte miejsce z Stanisławem Karpiel-Bułecką, Antonim Smykiewiczem i Martą Wiejak (wszyscy po 190 pkt.).

W sobotę (20 kwietnia, godz. 22.25) Dąbrowska wcieli się w nieżyjącą już brytyjską wokalistkę Amy Winehouse. Jej album "Back to Black" otrzymał w 2008 roku rekordową liczbę nagród Grammy kiedykolwiek przyznaną brytyjskiemu artyście.

Katarzyna Dąbrowska zaśpiewa utwór "Valerie" z koncertu dla Nelsona Mandeli, na którym występowała brytyjska piosenkarka.

Katarzyna Dąbrowska jako Amy Winehouse w programie "Twoja twarz brzmi znajomo"

Zobacz Amy Winehouse w przeboju "Valerie":

Amy Winehouse - Valerie ( Nelson Mandela Birthday ) [HD]

