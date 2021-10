W 15. edycji popularnego show Polsatu o wygraną rywalizują Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska, Klara Williams i Krzysztof "Chris" Cugowski junior.

W składzie jury "Twoja twarz brzmi znajomo" zadebiutowali wokalista grupy Ich Troje Michał Wiśniewski i reprezentant Polski na Eurowizji 2017 Gromee ( sprawdź! ), którzy pojawili się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej.

W piątek (1 października) zamiast Małgorzaty Walewskiej pojawił się król rock polo - Sławomir (w siódmej edycji "TTBZ" zajął trzecie miejsce). Sprawował funkcję jurora rezerwowego - w momencie nagrywania czwartego odcinka jurorka była w Nowym Sączu na Międzytargowym Festiwalu i Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, gdzie pełniła rolę dyrektora artystycznego.

W duecie z Kasią Łaską pojawił się Paweł Góral, uczestnik 14. edycji "TTBZ". Razem zaśpiewali przebój "Just Give Me a Reason" Pink & Nate'a Ruessa.

"Wizualnie wyglądasz świetnie, a do tego wokal to jest jeden do jednego! Genialnie zaśpiewane. Były ciary! Naprawdę! Po prostu w każdym szczególe, w każdym dźwięku, w ekspresji, mimice, jakbym oglądała klip" - komentowała Katarzyna Skrzynecka.

"Przede wszystkim potrafiłaś zaśpiewać tą ciemną barwą, o którą chodziło. Masz wielką świadomość swojego warsztatu, wspaniały głos i to się czuje i słyszy. Dla mnie jeszcze ważne są te emocje, które przekazałaś, ja je poczułem, poczułem waszą miłość. I ten moment kiedy zaśpiewaliście razem, myślę, że wszyscy tu mieliśmy ciarki. Właśnie na takie chwile czekamy w tym programie" - dodał Sławomir.

To właśnie Kasia Łaska wygrała ten odcinek, a czek na 10 tysięcy złotych przekazała na rzecz Dominika Wodzyńskiego z Fundacji Słoneczko.